宋楚瑜送暖顏清標：我們拜的對象不是廟公是媽祖婆

大甲媽遶境今晚展開，有別於往年冠蓋雲集，今年政治人物參與度異常冷清，綠營要角通通缺席，藍營也以防疫理由意興闌珊，下午的上轎典禮由親民黨主席宋楚瑜與鎮瀾宮董事長顏清標共同主持。宋楚瑜不僅風雨送暖，還意味深長的說：「政治就是舉頭三尺有神明，人在做媽祖婆在看，我們今天拜的不是廟公，心中真正存有的是媽祖婆。」
去年大甲媽出巡，由總統蔡英文請媽祖出神龕，今年雖然政治人物光芒淡了，但宮廟界更加情義相挺，讓重義氣的顏清標感動不已。他在致詞時，特別感謝北港朝天宮蔡咏鍀、新港奉天宮何達鴻、西螺福興宮楊文鐘等幾位董事長親自參與。雖然遶境不經過北港朝天宮，請媽祖出神龕時，特別由蔡咏鍀接第二棒。
下午5點上轎典禮，由宋楚瑜與顏清標將大甲鎮瀾宮正爐媽、湄洲媽及副爐媽請上轎。晚間的起駕典禮，前總統馬英九將參與。
顏清標於典禮後特別提到，20幾年前他當省議員時，擴大舉辦大甲媽遶境活動。就是邀請時任省主席的宋楚瑜為護轎出巡，才讓大甲媽一路紅到現在，今天邀請老朋友主持上轎典禮，特別有意義。
顏清標說心誠則靈，他相信媽祖婆會保佑台灣，今年很多信徒遵守防疫規定不能親臨，但只要度過疫情這難關，明年大家要怎麼躦轎腳都無所謂。
宋楚瑜致詞時則說，當年在省府j服務時，顏清標告訴他什麼是政治，「政治就是舉頭三尺有神明，人在做媽祖婆在看，應該實實在在的為百姓認真做事。」他說百姓希望政府和政治人物學習天上聖母疼惜的心，互相照顧、彼此牽成。
他接著意味深長的說：「我們今天拜的不是廟公，我們心中真正存有的是媽祖婆，時時在看我們有沒有孝敬父母、友愛兄弟、有沒有對朋友講信義。」並說上香時心中要有神明，才是實實在在做事、誠誠懇懇做人。