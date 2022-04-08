中風患者也需小心骨鬆　骨折機率多7倍！

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中風後的骨質疏鬆與停經後內分泌變化的骨質、因為年齡或藥物引發的骨質疏鬆不同，通常以無力側為主，而且上肢比下肢骨質流失更為明顯。從腦血管損傷發生開始，骨質就開始流失，流失速度逐漸增加，到中風後三四個月開始趨緩，至少持續一年的時間。患側大腿骨可流失高達14%的骨質，上肢可流失達17%，骨質流失加上中風本身就更容易跌倒，骨折就更容易發生，因此一定要及早預防。
中風後骨質流失變快 三可能因素
可能造成骨質流失變快的因素包括：
1.缺乏活動：健康有適度承重活動的人體骨質呈現「破壞與製造」的平衡，中風患者會在無法活動的肢體處出現骨質加速破壞，來不及製造的情形，因此偏癱側是最需要小心的地方
2.營養及內分泌因素：中風患者常被發現缺乏足夠的維生素D、維生素K、維生素B12、葉酸以及副甲狀腺素功能(有助合成骨質的內分泌)，這些營養缺乏和內分泌功能不足都是骨折的危險因素。中風患者常常因為高齡本身、身體活動不便、吞嚥功能不佳、認知減退、社交活動減退導致缺乏適當的均衡飲食，進而缺乏適當營養素。同時維生素D也可能來自中風後行動不便導致曬太陽的時間減少。副甲狀腺素缺乏的原因目前則未完全清楚。
3.藥物：抗凝血藥物如warfarin會導致維生素K1減少，抗癲癇藥物(如phenytoin、phenobarbital、carbamazepine、primidone等)則會影響維生素D在人體中的合成。
持續復健外 更應進行運動與曬太陽
有鑑於上述各項中風後可能導致骨質疏鬆的原因，中風後應該及早至復健科就醫，找出目前的問題並介入：及早訓練步態與承受重量的運動，在安全範圍內進行有氧運動與阻力訓練，同時矯正治療肢體張力、增加生活功能。預防骨質疏鬆應該曬太陽、補充維生素D的觀念也適用於中風患者：研究顯示每天曬太陽15分鐘就能對中風患者的骨密度有幫助，適度補充維生素D也可能有助減少骨折發生的機率。
然而補充各種營養素應先諮詢醫師，例如維生素K的補充可能和部分預防再次中風的抗凝血劑可能有交互作用，容易導致危險。無法從正常飲食取得充足營養素，也常和吞嚥功能不佳、認知減退有關，因此有相關問題應及早進行語言吞嚥等治療，促進咀嚼吞嚥功能。
若已經發生骨質疏鬆，應使用骨質疏鬆相關藥物治療。值得一提的是根據部分新研究顯示：從剛中風開始就預防性使用骨質疏鬆藥物，很可能有預防骨質疏鬆和骨折的效果。是否適合預防性使用，也可以在及早復建的當下和復健科醫師詢問討論。
（文／台灣運動醫學學會副秘書長林杏青醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53332
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