肺癌成「新國病」！免疫療法存活倍增 1/3病友苦等健保
每32分鐘就有一人罹患肺癌，約每1小時就有1.1位肺癌病人過世，肺癌死亡率佔全球之冠。在台灣更是連續多年為國內十大癌症死因之首，躍居台灣「新國病」，針對沒有驅動基因突變、不適合標靶治療的晚期肺癌患者，美國建議第一線使用免疫合併療法，日本、韓國也都跟進給付，顯示免疫合併治療已經是國際主流的治療方式，但台灣卻有諸多限制，讓逾1/3肺癌病友苦等健保馳援。醫界呼籲，希望政府正視免疫治療需求，讓國病國治。
肺癌是十大癌症中醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高的癌症，且相較於十大癌症，存活率低，僅為其他癌症平均值的1/2（約35.4%），顯示肺癌存活率仍有極大改善空間，醫界呼籲國家應更積極因應肺癌的治療問題。
國健署最新統計，國內肺癌患者年增約16,233人，晚期肺癌患者的人數更是逐年增加，一年近9000人，台灣臨床腫瘤醫學會理事賴俊良指出，無驅動基因突變者約占3成7，國際上均建議優先採用創新的免疫藥物，對比傳統化療，證實可以讓患者存活期翻倍，反觀健保署近年來在癌症新藥的資源分配上，免疫檢查點抑制劑只佔不到4％，對比標靶藥物將近60％。
賴俊良強調，從癌症精準治療的觀點來看，確實有逾6成肺癌患者適合標靶藥，因此新藥給付佔比相對高，但免疫療法也有近4成的肺癌患者適用，健保資源卻不成比例。中華民國癌症醫學會理事長楊志新指出，癌症治療的創新速度很快，健保應加快腳步跟上世界潮流，肺癌患者的存活率才有機會提升。
肺癌作為台灣的「新國病」，醫界發動「國病國治」，正視無驅動基因變異的肺癌病人對創新藥物免疫治療的需求，加速健保給付免疫合併療法，降低我國癌症過早死率。