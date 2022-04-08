好市多會員卡「全新服務」跪了！客後悔太晚懂：根本德政

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最終他接受了業務的建議，下定決心辦理電子會員卡，但他後來卻越想越不對勁，因而不解詢問「真的大家真的都用電子會員卡嗎？！」
貼文一出，隨即引來不少會員現身大讚，直呼「已經很久沒用實體的」、「進場、結帳的時候不用拿卡出來，超方便的啊！用手機刷速度快也不用翻包包，根本德政」、「電子會員加Apple pay，根本不用帶錢包」、「電子會員就是方便，快速入場，不用掏半天」、「已用電子會員卡，入場/結帳 都非常方便，去COSTCO 只要帶手機就好，後悔太慢辦」。
綜合網友看法，認為使用電子會員卡不僅出入不需攜帶卡片，且因APP結合行動支付，結帳時不需拿出現金或卡片付款，使用起來相當方便；但也有人仍推崇實體會員卡，直言「因為常把手機用到完全沒電」、「當你要結帳手機沒電或網路訊號不好的時候你就知道了… 尤其是搬了一堆的時候！」
據了解，好市多主要採會員制，民眾必須出示會員卡才可進入賣場，但近年來「COSTCO好市多」APP新增「電子會員卡」、「Costco Pay」、「黑鑽卡2%回饋金及升等費用查詢」等功能，會員只要透過手機認證並註冊電子會員卡，設定完成後攜帶身分證明文件至會員部開通，日後進入賣場出示電子會員卡即等同實體卡片。（編輯：陳雅雲）