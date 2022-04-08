阿南德是誰？印度神童「預言多次命中」　爆紅原因不單純

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事實上，這個「預言」影片不是他第一次進行星相占卜，也不是他的最後一個預言。阿南德在爆紅之後，對於新冠疫情的發展、全球股市經濟、極端氣候與地震、國際局勢甚至第三次世界大戰都能侃侃而談；然而在不斷上傳一部又一部「最新預言」中，他提到的內容儘管並非百發百中，卻總是能一次次擄獲人們的眼球，甚至將他封為「印度神童」。
不過當我們回頭檢視該部影片，當時他的預測內容其實僅簡單提到全球將會爆發一種疾病，尤其在印度特別嚴重；影片內容著重在2019年11月至2020年4月之間，印度與巴基斯坦之間「有99%機率會發生戰爭」，美國和伊朗的戰爭也會惡化成為第三次世界大戰，貴金屬如黃金、白銀與石油價格也將上漲等；然而如今看來，該段時間並無戰爭爆發，貴金屬價格僅出現些微波動，石油價格更是明顯下跌，預測內容並非「完美命中」。
那麼為何這樣一個不怎麼準確的「神童」，卻能屢屢成為話題焦點，背後其實充滿許多值得玩味的因素。就科學方面來說，星象占卜的學問一向被人們視為「偽科學」，西班牙天文學家阿曼蒂亞（Javier Armentia）過去就曾經批評阿南德所謂的預言其實「亂無章法、模糊不清」，並坦言當這些長時間毫無根據所說出口的話，運氣好的與其中幾個事實吻合，人們只會盲目地記住他說中的，卻忽視他所說錯的內容，「那些人執著他們想相信的事情」。
另一個讓人信服於阿南德預言的原因，與他的「神童」背景有關，西班牙媒體《Diario AS》當中提到，阿南德的YouTube頻道「Conscience」最早是由他的父親在2013年替他創立，並上傳一些他與妹妹背誦經文的片段；當時的他雖然還沒做出新冠肺炎的預測，但他已經出現在當地權威性媒體《印度時報》（Times of India）上了。
《印度時報》2013年2月的報導中提到，阿南德因為從小在印度深受寺廟建築吸引，因此學習了世界上最古老的語言之一的梵文 ，尤其特別喜歡背誦《薄伽梵歌》的詩句，報導內提到當其他同儕在玩遊戲時，對阿南德來說背初印度教經典更有趣；一個月後，印度班加羅爾市一間地方媒體《班加羅爾鏡報》（Bangalore Mirror）更刊登了一篇訪問其父母的文章，內容提到阿南德母親稱他不到幼兒園的年紀就能辨別不同國旗，擔任工程師的父親更稱阿南德除了母語外，還能流利使用英語、梵文和德文。
在提到阿南德對於占星發展興趣的多篇文章當中，多半指出他在10歲時開始學習印度占星學研究與星相占卜，同時他的頻道也上傳不少他對於星體運行的解釋與想法，而他在2019年8月上傳的該部「預言」影片，因為命中了新冠疫情爆發，在人心惶惶的氛圍下，成功替他坐實了占星預言家的身份，更於隔年獲頒「GCPA神童獎」，被封為「世界最年輕的占星家」。
阿南德影片爆紅後，也在官方網站上提供了占星服務，不論是團體或個人都能查詢公開價碼，讓阿南德解析星盤或進行諮詢，開出的價錢也並非無人負擔的起的天價，因此十分熱門；然而印度媒體《BLTIZ》卻對阿南德提出不少質疑，例如揭露這個頒獎機構GCPA本身就是個民間團體，國際間並無實質認可，對於「神童獎」的定義也備受爭議，甚至指出2013年《班加羅爾鏡報》、《印度時報》的報導是父母刻意花錢「業配」買下的廣告版面，同時盤點多次阿南德落空的預言，指責他們是沽名釣譽的一家人。
儘管對於這名被稱為「印度神童」的少年，有部分人相信他透過占星學能做出對於未來的預測，也有人篤定他是人為刻意製造的假神童，但在疫情方興未艾的時代裡，他下一次的預言是否能精準命中，又或者是再次失誤，始終會成為眾人茶餘飯後的話題。