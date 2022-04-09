小米智慧門鎖siri動口就開門！買之前「5大問題」先了解
小米台灣日前正式推出死忠粉絲敲碗超久的「小米全自動智慧門鎖」，會讓粉絲期待度相當高的原因在於，智慧門鎖可利用指紋掃描或密碼輸入，辨識出開門的使用者身分，透過串聯具有藍牙網關的裝置及小米小愛音箱，啟動該使用者習慣的智慧場景聯動、智慧家電或燈具的設定，像是一開門就會自動開燈、開音樂，智慧生態圈從一開門就啟動。開賣一些時間，實體門市也有不少消費者詢問，資深的門市店長分享，目前以40歲左右為主力客群，觀察該族群對於智慧產品的接受度高，且家中可能原本就有部分是小米生態系的產品。《NOWnews今日新聞》搜羅官方後台和實體店面消費者最常詢問的5大問題，一解大家對於智慧門鎖的疑慮。
Q 沒電怎麼辦？
用電力開門的智慧門鎖，是官方的後台或是實體門市多數人都會問的第一個問題。官方解釋，當門鎖電量低於10%，米家APP會持續提醒更換電池，即便完全沒電，門鎖底部有提供Type C充電孔供緊急充電，可直接連接行動電源供電解鎖，另外也可以直接用專用的鑰匙開鎖。
Q 多久需要換一次電池？
在門內的電池採用獨立8顆3號鹼性電池，即使台電不給力的停電，電子鎖運作不受影響，以每日使用10次計算，續航力最高可達12個月，大約一年換一次電池即可。
Ｑ有多少解鎖方式？
Ｑ門鎖會不會很容易被破解？
- 20組指紋辨識解鎖
- 50組的20位數密碼解鎖
- 可為臨時訪客設定一次性臨時密碼
- 2把無法於一般鎖店複製的實體鑰匙
- 手機藍牙解鎖
- HomeKit語音解鎖與
- NFC解鎖
使用行業高規格C級鎖芯，破解難度極高，採全自動設計，關上門後0.8秒立即上鎖，搭配米家APP，無論門是否正確關上、五次密碼錯誤或受到外部暴力撬鎖，APP在離家防護狀態下會進行推播警示。
Ｑ所有的門都可以安裝嗎？
並非所有門的厚度都能安裝，下訂後會有專業的安裝人員協助進行測量，費用都已經包含安裝費。
小米全自動智慧門鎖售價12,995元，以整體的功能來看，相較於同等級的智慧門鎖價格算是相當有競爭力，且支援Siri解鎖功能，手提大包小包，不用按指紋、密碼等只要請siri幫忙開門，算是相當方便。