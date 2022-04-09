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馬勒卡下週成中颱！路徑大迴轉　對台灣無直接影響

▲馬洛卡颱風的最新預測路徑。（圖／中央氣象局）
▲馬洛卡颱風的最新預測路徑。（圖／中央氣象局）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 06:40:43

中央氣象局表示，今（9）日轉成偏東風，各地高溫再上升一些，西半部天氣轉為更穩定，大多為晴到多雲的天氣，只有東半部地區雲量較多，偶爾有局部短暫雨。溫度方面，夜晚清晨各地低溫約18至21度，而白天高溫西半部可以來到28、29度，東半部雲量較多，則為26、27度，各地大多感受溫暖偏熱，但早晚較涼、日夜溫差大。

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而今年首颱馬洛卡，預估下週一將轉為中颱，但未來朝西北轉北、往日本南方海面移動的機率最高，對台灣沒有直接威脅，週末天氣穩定回溫，這樣的天氣型態將持續到下週三、四。

▲氣象局說明颱風動向與天氣概況。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
▲氣象局說明颱風動向與天氣概況。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。各平地氣溫：北部15至30度，中部18至31度，南部18至33度，東部13至30度。明日大氣不穩定度略提高，西半部晴時多雲、晨有霧，午後山區有局部短暫降雨的機率，東半部偶有局部短暫雨，各地仍偏暖。

下週一至週三白天，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，北台灣高溫在30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。下週三晚起鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降。下週四鋒面漸遠離，上半天仍有雨，下午好轉，北台偏涼，各地早晚微冷。下週五各地晴朗穩定，白天舒適、早晚微冷。

對於颱風動向，吳德榮指出輕颱馬勒卡在關島南方海面；強度逐漸增強，11日2時將跨過中度颱風門檻。潛勢預測路徑朝西北前進，第4天轉北、移速減慢。5天之後的系集模擬則顯示，逐漸受到西風帶的導引，轉向偏東，在日本南方海面呈現大迴轉的行徑。距離台灣遙遠，不致產生間接影響。至於另外2個熱帶擾動，發展條件不佳，是否成颱？仍須再觀察。（編輯：倪浩軒）

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