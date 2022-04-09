疫情開唱「很感恩」！阿妹邀超大咖助陣：得金曲獎比我多

天后張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，12場演出完成過半，卻傳出2位確診患者足跡造訪，引起外界關注，為了加強防疫，主辦單位昨（8）日多花了15萬元，讓演出人員和幕後500多位工作人員進場前都完成快篩程序，確認結果為「陰性」才如期演出。阿妹招牌曲《連名帶姓》的MV女主角Selina也和妹妹任容萱來捧場，鏡頭帶到Selina身上，全場響起熱情尖叫聲，新男友則低調未前來。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿妹（右）在鋼琴家許郁瑛悠揚樂聲伴奏下演唱《三月》。（圖／聲動娛樂提供）

▲Selina（右）和妹妹任容萱一起朝聖阿妹演唱會。（圖／翻攝Selina IG）

阿妹昨以紫色華服登場，她熱情邀請全場觀眾一起歡迎嘉賓鋼琴家許郁瑛，伴隨著許郁瑛的深情演奏，演唱招牌歌曲《難搞》、《三月》，還幽默表示：「你們知道她得的金曲獎比我還多吧！」這兩首歌要投入的情感很多，濃烈情緒感染全場，獲得熱烈掌聲回應。





過程歷經千辛萬苦，才能和歌迷重聚，阿妹感性地說：「演唱會過了一半很開心，也很驕傲，但又開始有點捨不得，畢竟我7年之後才回到小巨蛋，所以我很珍惜。」不忘提醒大家做好防護措施，「因為疫情的關係很緊張，但我們還能聚在一起，我很感恩，拜託你們一定要口罩戴好，要小心保護自己，大家要把防疫做的完美，很盡興、很安全地看完演唱會；今天第6場，前5場的觀眾讓我很確定，口罩是擋不住你們聲音的！」





▲500多名工作人員在阿妹演唱會前完成快篩，確認陰性後才入場。（圖／聲動娛樂提供）

▲在疫情期間開唱，阿妹表示很感恩。（圖／聲動娛樂提供）

阿妹在首場開唱前不慎扭傷腳，為了舒緩疼痛，更換一套服裝避免穿靴子讓腳傷更嚴重，並貼了藥膏，用彈性繃帶紓緩，上場前也都做好快篩手續，確保沒有染疫。主辦單位強調，會嚴格執行防疫手續，按規定5天快篩一次，並取消演出人員下台表演的橋段、將2首慢歌作調整，讓大家能更盡情投入，也增加工讀生緊盯進場的防疫工作，防護措施做到滴水不露。



