連鎖加盟創業展高雄登場　品牌推展覽限定優惠

南部年度指標加盟盛會「2022台灣連鎖加盟創業大展-高雄展」4月8日至11日於高雄展覽館展出，集結早午餐、飲品冰品、咖啡甜點、火鍋滷味、異國料理、美食小吃等近150格攤位參展。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強提醒，創業本身都是包含著風險因素，呼籲要創業的民眾，務必要進場來觀展，透過多看多聽多比較，一定可以找出最適合自己的創業品牌。
台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，近年來連鎖加盟創業型態，逐漸受到創業民眾的肯定跟喜愛。協會近年來除了致力於連鎖加盟產業鏈發展外，更致力於「連鎖加盟產業ESG的推動」與「連鎖加盟總部認證」兩大工作，做到為民眾創業把關的責任。預計今年四天展期將吸引超過5萬人次入場參觀，預計新開展店上千家。
全台單日可熱銷超過2萬鍋，旗下擁有118萬以上會員總數的「築間幸福鍋物」，加盟最低門檻320萬元起。築間集團表示，2022年南部將會是展店重點之一，上半年於「岡山秀泰」將大舉進駐旗下三大品牌，包括築間幸福鍋物、燒肉Smile及有之和牛鍋物放題。
很受創業族青睞的早午餐，晨間廚房、拉亞漢堡等都參展。拉亞漢堡為高雄展創業族特別推出20萬力挺雙重送優惠專案，6個月租金相挺(最高補助10萬)及價值10萬商用咖啡機等展覽限定優惠。
翔美為了讓所有消費者再度重新認識「雪花冰」重新打造新品牌「冰菓蹦BingoBow」，強調清爽無負擔、與農民合作轉化水果的附加價值等優勢，這次加盟展推限定方案。也有來自馬祖的美味小點，包含馬蔥餅、馬祖瘋炸雞、馬祖奶茶，獨特的馬祖版鹽酥雞－香炸酒糟雞，口味獨特而美味，均有展場優惠活動。