7-11買咖啡第一次「去冰」！他拿到愣爆 店員揭神規則
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友分享自己去7-11買咖啡時，第一次點了「去冰」這個選項，結果拿到之後有點尷尬，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「7-11/全家超商新品分享區」貼文指出「今天去幫同事買了一杯7-11的大杯冰拿鐵，但是他有交代說要去冰，有跟店員講，結果拿到之後發現去冰等於半杯溫的？我是不是意外解開什麼新技能了？原來7-11冰咖啡去冰＝半杯溫的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「在超商不要點去冰.....他們機台咖啡出來是熱的，難不成幫您加冰水嗎」、「建議您買大熱美放冰箱，就會是一杯完整的大冰美」、「本來就沒有去冰，你要去冰，店員只能在熱的裡面少加一點冰塊啊」、「超商咖啡沒有去冰.....要講幾次」、「大冰美去冰，就是按大冰美的鍵不加冰塊沒錯哈哈」、「笑瘋，怎會覺得超商可以去冰啊」。
而《NOWnews》記者也實際詢問信義區7-11門市的陳姓值班經理，他向記者透露「超商咖啡一般就是沒有客製化，因為店員在尖峰時段繁忙時，結帳櫃檯人力有限，如果民眾想要少冰或者去冰這種點法，可以點正常冰飲並且告知店員冰塊要自己加入，店員就會將冰塊交由客人自己添加」，但經理也笑說「自己入行3年多，去冰這種點法早已見怪不怪，還有冰塊要求放半包、兩三顆的都有」。（編輯：張嘉哲）