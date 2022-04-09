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羅智強桃園支持度勝陳時中？黃韋鈞踢爆疑似假民調

▲爭議不斷的國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，再次引發論戰。（圖／羅智強臉書）
▲爭議不斷的國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，再次引發論戰。（圖／羅智強臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-09 10:39:10

國民黨台北市議員羅智強參選桃園市長受阻，其助理楊植斗卻指出，根據城市調查最新民調顯示，羅智強正式宣不參選後，民調以近2％首度贏過衛福部長陳時中，引發論戰。民進黨新北市議員參選人黃韋鈞8日晚間踢爆，該民調不但內容有問題，連民調機構也可能是假的。

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▲黃韋鈞對於民眾黨提名統戰範例參選表示不以為然。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）
▲黃韋鈞踢爆羅智強領先的民調疑似造假。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）
黃韋鈞表示，要先恭喜羅智強，獲得人生首次民調領先，只可惜這份民調不但內容有問題，連民調機構也可能是假的。

黃韋鈞說，仔細觀察粉專，缺乏各項民調機構所需揭露的基本資訊，恐怕這間公司根本不存在，粉絲專頁真實性低、連logo都和中國女裝商家一樣。

黃韋鈞表示，「城市調查」這個過去未曾聽聞、未曾被媒體引用的民調機構，3月17日在粉專上的第一篇貼文，就是冒出一份「2022桃園市長選舉精準滾動式民調」。然而細看這份民調，除了支持度以外，完全沒有揭露調查問題、抽樣方法、抽樣誤差等基本資訊，只潦草交代「有效份數：890份」，這份民調還有信度、效度可言嗎？

黃韋鈞說，後續公布的民調，仍然沒交代抽樣方法為何，如果只是網路問券，那就充滿灌水的疑慮，「城市調查」的民調還有可信度嗎？

黃韋鈞表示，這個成立10年的粉絲專頁，原本名為「路狗s」，今年2月才更名為「城市調查」；粉專的大頭貼，則和從中國深圳女裝商家「SHUNYISHOP」一模一樣，這個民調機構真的存在嗎？

黃韋鈞砲轟，第一屆議員還沒當完的羅智強，這四年來曾宣布參選總統、台北市長、高雄市長、桃園市長，不禁讓人費解，到處「假參選」的羅智強，除了要衝「假粉絲」，現在連「假民調」也用上，騙自己、騙藍營、騙人民，難道羅智強真正要競選的是騙子之王？

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