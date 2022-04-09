快訊／本土確診＋442例！境外移入＋136　新增1死亡個案

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指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案24458)，為90多歲女性，具慢性病史，未接種COVID-19疫苗，為案23030接觸者，居家隔離期間因症採檢，於4月4日確診，4月7日死亡。
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為65例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(7例)、印尼(4例)、韓國及新加坡(各2例)、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、尼泊爾、美國、西班牙、越南及德國(各1例)移入，另114例調查中。入境日介於今年3月20日至4月8日。
指揮中心統計，截至目前國內累計7,317,662例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,290,468例排除)，其中26,836例確診，分別為8,633例境外移入，18,149例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增5例空號病例，累計144例移除為空號(原本土確定病例案25699、案26157、案26400-26401、境外確定病例案25724經確認檢驗陰性)。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。