7大讓人害怕動物！老鼠只排第三 冠軍眾傻眼：是可愛吧
生活中會接觸到的動物五花八門，有些可愛帶給大家歡樂，有些外表可怕讓人生畏，但你知道一般人最怕哪種動物嗎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月內網友提及排斥的「動物」話題，來看看網友最害怕的動物有哪些，結果出乎意料之外，冠軍竟是人類最忠實的好朋友「狗」，其次是萌起來甜死人的「貓」，看來即使再受歡迎的寵物，還是有很多人畏懼三分！
根據調查顯示，觀察網友對「害怕的動物」相關討論，狗、貓這兩種常見寵物，反而最受網友熱議，位居聲量前兩名。狗狗軟萌撒嬌的模樣融化了不少主人的心，但也有不少網友因為過去曾被狗追咬而留下陰影，有人就說「小時候被大狗逼到牆角過」、「小時候被咬過嘴唇」、「小時候真的被圍起來過，還有追到咬屁股」等，表示至今在路上遇到活潑的狗或流浪狗仍會心有餘悸。而討論區上一則「有人怕貓嗎？」的貼文也引發網友熱議，不少怕貓的網友表示「不敢直視貓咪的眼睛」，「瞳孔會變成一條細線，很像吸血鬼的眼睛」、「貓眼有種恐怖感」。加上「貓毛過敏」或「害怕被抓傷」等考量，也成為不少網民不喜歡貓咪的主要原因。
至於入侵家裡的「老鼠」和「蜘蛛」，則分別位居第三及第四名。有網友認為「老鼠跟蟑螂一樣，就是很會鑽的一種噁心生物」，不僅會帶來細菌和啃咬家裡物品，擅長匿藏逃跑的特點也讓不少網友煩惱，驅鼠方法更是經常被網友問到的問題。而蜘蛛則是因為長相恐怖，讓網友直呼「用想的就頭皮發麻」，其毛茸茸的細長腳加上靈活的行徑，讓不少網友表示看到蜘蛛後難以入眠。
另一個有趣的榜上動物是名列第七位的「猴子」，尤其「打劫搶食」新聞頻傳，讓不少網友深有同感。「食物放環保袋抱胸前還是被搶」、「我的卡拉雞腿堡已經被搶3次了」等，對於猴子的野蠻行為令不少網友在爬山時感到害怕。