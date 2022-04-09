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情色教主渴求性感到60歲　「拍片動機」全因男星一席話

▲雪碧喊話要性感到60歲。（圖／JKF提供）
▲雪碧喊話要性感到60歲。（圖／JKF提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-09 12:20:40

「情色教主」雪碧這次擔任JKF 4月封面女郎，在公司將近5年的她，表示榮幸再次登上封面，也想讓大家知道自己已經邁向人生另一個階段，直言：「我會性感一輩子！性感到60歲的那種。」也表示自己會開始經營Youtube頻道，全是因為歌手黃明志的啟發。

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▲雪碧擔任JKF4月封女郎。（圖／JKF提供）
▲雪碧擔任JKF 4月封面女郎。（圖／JKF提供）
雪碧分享當時提前部署建立Youtube頻道，要感謝黃明志，那時2人相約吃火鍋，雪碧談及未來規畫時，黃明志給出了相當實在的建議：「妳就做自己就好了，也不需要經紀公司，而且我非常建議妳開Youtube，要經營自己的頻道才有自己的品牌特色。」於是雪碧開始學如何拍片、剪片，儘管頻道不是主要收益來源，但仍可以藉由影片讓大家了解自己的工作內容，紀錄生活同時也能更貼近粉絲，希望能傳遞最真實的想法，讓大家對自己改觀。

▲黃明志執導的電影《辣死你媽傳人》，靈感來自於對於「歷史」的感悟。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志給予雪碧拍片建議。（圖／亞洲通文創提供）
對於JKF女郎像雨後春筍般冒出來的新秀後輩，雪碧給予建議：「性感的女生太多了，怎麼樣才不會曇花一現，重點在於有沒有找到自己的附加價值，激發出各種作品的可能性，不要設限。」表示自己一直都很努力在螢光幕前刷存在感，透過主持、歌手、Youtuber，盡力在網路上跟粉絲互動。

▲雪碧一直都很努力在螢光幕前刷存在感。（圖／JKF提供）
▲雪碧一直都很努力在螢光幕前刷存在感。（圖／JKF提供）
雪碧坦言之前沉潛一段時間，是因為陷入愛情的時候，在事業部分就會開啟飛航狀態，雪碧回應：「以前不懂事啦！奉勸女生不要完全投入在愛情或男人之中，等妳老了之後一定會後悔，真正愛妳的人不會說養妳，會說我支持妳，所以要注意不能戀愛腦，男人能養你多久，能養到80歲嗎？當然還是要靠自己啊！」

▲雪碧希望女生不要戀愛腦。（圖／JKF提供）
▲雪碧希望女生不要戀愛腦。（圖／JKF提供）

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