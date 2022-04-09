新北率先試辦「輕症居家照護」 侯友宜曝進度：準備好了
中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布輕症居家照護管理指引，並表示將在新北市率先試辦。而新北市長侯友宜今日接受媒體採訪時說明，已經超前部署準備很長一段時間，待部分細項與中央確認後，就會對外公布各類居家照護的原則，包括收垃圾、生活物資怎麼發送等等資訊。
指揮中心昨日公布了居家照護的四大原則，包括確診與同住者皆65歲以下，且未懷孕、未洗腎；確診者一人一室隔離，同住未確診者最多4人；隔離期滿確診者7天一般自主健康管理、同住者7天加強版自主健康管理；地方政府成立關懷服務中心進行追蹤關懷。
而侯友宜說明，新北市接著將更多聚焦在告訴民眾如何具體地進行生活照護，解決各種日常起居會遇到的問題，包括收垃圾、生活物資發送、寵物照顧、學生照顧等等，這些細項實施辦法都會整合在雲端平台，持續提供資訊指引給民眾。
侯友宜表示，新北市為此已經準備了很長一段時間，為了落實分級照護、確保醫療量能，輕症居家照護是必須的做法。（編輯：倪浩軒）
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