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俄軍頻受挫！新前線指揮官曝光　西方示警：作戰經驗豐富

▲有西方官員透露，俄羅斯已重組在烏克蘭的行動指揮部隊，由在敘利亞有豐富作戰經驗的俄羅斯南部軍區指揮官德沃尼科夫（右）帶領。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有西方官員透露，俄羅斯已重組在烏克蘭的行動指揮部隊，由在敘利亞有豐富作戰經驗的俄羅斯南部軍區指揮官德沃尼科夫（右）帶領。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-09 11:40:02

俄烏戰事陷入膠著，俄軍受挫、戰敗、被俘的消息時有所聞，也讓俄羅斯鐵騎的形象大打折扣。然而，目前似乎仍不是放鬆警戒的時候，《英國廣播公司》（BBC）8日引述西方官員消息指出，俄國已重組在烏的行動指揮部隊，由在敍利亞擁有豐富作戰經驗的南部軍區司令德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）領軍。

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報導聲稱，該名西方官員透露，因為事先接受的訓練不足，俄軍不同軍區之間的協調力很差，明明軍力領先烏克蘭不少，卻久攻不下，甚至損失慘重；由於德沃爾尼科夫擁有許多敍利亞行動的參與經驗，在他帶領之下，預計俄軍的總體指揮應能有所改善。

論及攻烏時程表時，該名西方官員則指出，5月9日是俄羅斯的二戰勝利日，出於政治上的需要，俄國在攻烏一事上，正盡力取得某種成功，也正派遣更多部隊前往烏克蘭的頓巴斯地區。

歐美情報顯示，俄羅斯正在重組部隊、轉移到烏克蘭東南部，因為取得地區性勝利，會比奪下烏克蘭大片區域的目標還要容易，但相對而言，時間壓力也越來越大，可能導致俄軍犯下更多暴行。

不過，該名西方官員也認為，俄軍只剩不到100個營級戰術群可以作戰，雖然改組後仍屬龐大軍隊，但因烏軍人數雖少，行動卻更聰明、靈巧，除非俄羅斯能改變戰術，更有效地發揮優勢，否則還是不易取勝。

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