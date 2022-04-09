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對決具俊曄落空！電波女神DJ只穿內衣　爆乳刷碟電暈粉絲

▲亞洲百大DJ藍星蕾爆乳身材相當吸睛。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲亞洲百大DJ藍星蕾爆乳身材相當吸睛。（圖／翻攝藍星蕾IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-04-09 12:05:372022-04-09 12:13:23

原訂週五登場的具俊曄夜店DJ秀，準備與新加坡來台的亞洲百大DJ藍星蕾隔空交火，卻因發現確診足跡取消，延至下週舉辦，讓粉絲期盼的兩大國際DJ交火秀落空，藍星蕾昨（8）日現身信義區夜店「WAVE CLUB TAIPEI」擔任DJ，火辣身材吸睛指數爆表，最貴包廂突破20萬元。

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▲藍星蕾擁有34E好身材，讓粉絲凍抹條，包廂費用爆漲到20萬。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾擁有34E好身材，讓粉絲凍抹條，包廂費用爆漲到20萬。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾首度在台灣表演頗獲好評。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾首度在台灣表演頗獲好評。（圖／翻攝藍星蕾IG）

具俊曄即將舉辦演出的夜店「Ai Nightclub」去年被英國雜誌《DJ Mag》評選為全球百大夜店48名；藍星蕾登場的「WAVE CLUB TAIPEI」則為45名，根據《ETtoday星光雲》報導，WAVE CLUB TAIPEI原先邀約具俊曄演出，不過對方因行程無法配合婉拒，他們改和藍星蕾合作，天王與女神準備來場隔空對決，令人相當期待，沒想到最後因疫情取消。

▲藍星蕾實力不容小覷，在百大DJ名列第六。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾實力不容小覷，在百大DJ名列第六。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾除了是DJ，也上遍台灣綜藝節目。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾除了是DJ，也上遍台灣綜藝節目。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾錄製《小明星大跟班》，不吝嗇展現好身材。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾錄製《小明星大跟班》，不吝嗇展現好身材。（圖／翻攝藍星蕾IG）

來自新加坡、年僅24歲的女神藍星蕾，在「亞洲百大DJ」名列第六，被粉絲封為「電波女神」，三圍34E、25、35魔鬼身材相當火辣，在IG多達278萬人追蹤，在演藝圈有多重身分，除了模特兒、DJ，也上過台灣《綜藝大熱門》、《綜藝大集合》等節目，相當活躍，更出版過寫真集。雖然無緣和具俊曄隔空對決，她昨晚上身只穿一件運動內衣表演，不吝於展露身材，豐滿上圍呼之欲出，炒熱夜店現場氣氛，實力不遑多讓。

▲藍星蕾和吳宗憲合照，豐滿上圍呼之欲出。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾和吳宗憲合照，豐滿上圍呼之欲出。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾不只當DJ，工作也是斜槓高手。（圖／翻攝藍星蕾IG）
▲藍星蕾不只當DJ，工作也是斜槓高手。（圖／翻攝藍星蕾IG）

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