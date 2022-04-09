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原子少年80人舞超精湛　網友讚嘆：起雞皮疙瘩

▲夯團《原子少年》昨天公布主題曲，80人舞整齊度讓網友驚艷不已。（圖／野火娛樂提供）
▲夯團《原子少年》昨天公布主題曲，80人舞整齊度讓網友驚艷不已。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-04-09 13:00:002022-04-09 13:07:07

《原子少年ATOMBOYZ》昨（8日）晚間更新主題曲《原來的少年》，80位少年一字排開整齊劃一開跳，高規格的燈光與舞台讓人彷彿置身演唱會。主題曲上傳不到10小時已有超過三萬次點擊，網友驚嘆不已、紛紛留言：「對台灣新男團燃起了希望！」

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這首《原來的少年》由80位選手共同演繹，以選手高有翔創造的饒舌詞曲分為上下兩段，有四段不同音樂的表演，80人分組動作段落和位置各有不同，可以想像練習時的浩大工程。原來在正式上台前，各團成員自主練習加上合體團練的時數已經超過1000個小時！不少網友在看完影片發現，作為第一支釋出的舞蹈，《原來的少年》難度很高，留言「看過許多偶像選秀，這支舞蹈強度這麼高還能這麼整齊，真的很期待開播！」更有不少粉絲提到，重看了好幾次，每次都有不一樣的發現，每次觀賞都能發現自己尚未注意過的選手，也很期待他們日後的表現。

▲台灣新男團《原子少年》即將誕生，昨晚更新主題曲《原來的少年》，也讓網友讚嘆重燃選秀魂。（圖／野火娛樂提供）
▲台灣新男團《原子少年》即將誕生，昨晚更新主題曲《原來的少年》，也讓網友讚嘆重燃選秀魂。（圖／野火娛樂提供）
在《原子少年》日前直播中，金星選手藍弟就提前進行開場舞教學，「一個舞步邁開是一光年。」、「綁緊鞋帶用力踩進舞台中央」等歌詞搭配上舞蹈動作好記又好看，十足有畫面感。藍弟提醒道：「老師有特別強調『照亮全宇宙』要往上看！自信！」而整首歌裡最難的一段由代表舞力超群的土星選手立杰示範，緊湊的舞步和大幅度的律動讓人看完只有驚嘆。被問整首歌哪裡最難，同為土星的煥鈞開玩笑說：「沒有難的地方啊！」對個人舞蹈實力相當有自信！

主題曲純享版最後也附上選手們的座右銘以及個人期許，地球選手佳辰說：「輸給別人沒關係，但要挑戰自己。」可預見少年們日後將面臨一連串精彩刺激卻殘酷的比賽，接下來的賽制中，原子少年將如何展現自己，並怎麼爭取到與導師的合作舞台呢？會有什麼精彩表現令人期待！

《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪人氣投票進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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