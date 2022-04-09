原子少年80人舞超精湛　網友讚嘆：起雞皮疙瘩

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在《原子少年》日前直播中，金星選手藍弟就提前進行開場舞教學，「一個舞步邁開是一光年。」、「綁緊鞋帶用力踩進舞台中央」等歌詞搭配上舞蹈動作好記又好看，十足有畫面感。藍弟提醒道：「老師有特別強調『照亮全宇宙』要往上看！自信！」而整首歌裡最難的一段由代表舞力超群的土星選手立杰示範，緊湊的舞步和大幅度的律動讓人看完只有驚嘆。被問整首歌哪裡最難，同為土星的煥鈞開玩笑說：「沒有難的地方啊！」對個人舞蹈實力相當有自信！
主題曲純享版最後也附上選手們的座右銘以及個人期許，地球選手佳辰說：「輸給別人沒關係，但要挑戰自己。」可預見少年們日後將面臨一連串精彩刺激卻殘酷的比賽，接下來的賽制中，原子少年將如何展現自己，並怎麼爭取到與導師的合作舞台呢？會有什麼精彩表現令人期待！
《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪人氣投票進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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