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抗議對烏戰爭！日禁俄煤炭木材進口　恐面臨電費上漲風險

▲隨著俄軍在烏克蘭殺害平民的嫌疑愈來愈深，日本政府決定提出新一波制裁。圖為日本的反戰民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著俄軍在烏克蘭殺害平民的嫌疑愈來愈深，日本政府決定提出新一波制裁。圖為日本的反戰民眾。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-09 14:12:42

（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府8日宣布將禁止俄羅斯煤炭與部分木材進口等，日媒報導，如果日本政府無法確保相關原料的替代進口來源，新一波制裁措施可能導致日本境內電費及住宅價格更為上漲。

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日本讀賣新聞報導，日本與七大工業國集團（G7）進行協調，希望制裁措施打擊支撐俄國入侵烏克蘭軍費的俄國產業。

日本政府之前已祭出凍結俄國金融機構資產、禁止日本高級汽車出口俄國等措施，不過，一直以來都暫緩禁止俄國產品進口日本。

隨著俄軍在烏克蘭殺害平民的嫌疑愈來愈深，日本政府決定提出新一波制裁。日本政府避開了很難找到替代進口來源的液化天然氣（LNG）等品項，針對俄國進口日本相對較多的品項進行制裁。

根據日本貿易統計，日本2021年從俄國進口品項中，煤炭占比約18%、木材占比約3%。

日本目前使用的煤炭，大約有一成來自俄羅斯；日本總發電量約有3成仰賴煤炭火力發電，日本經濟產業大臣萩生田光一8日在記者會上說，「希望避免造成停電」，表達出在設置一定緩衝期間的同時採取禁止進口措施。

業者認為，未來不從俄國進口的部分必須改從澳洲等國進口；不過，日本國內大企業「太平洋水泥」每年煤炭進口量有6成來自俄國，負責人表示，要全部找到替代來源有困難。

煤炭價格逐步上漲到歷史新高水準，日本一間大型電力公司相關人士說，全球供需已相當緊迫，有價格更加高漲的風險。

由於煤炭對生產鋼鐵也是不可或缺的原料，一旦煤炭價格上漲，恐將連帶造成鋼材價格攀升。

有關木材的部分，日本住宅業界也抱持不安。日本政府林野廳表示，來自俄羅斯的圓木加工後木材製品，2021年占進口總量約18%，雖然日本政府呼籲以國產木材作為替代，但可能因為需求增加造成漲價，帶動住宅價格回升。

負責處理住宅販售等的業者預測，大約半年後，一般約30坪大的木造房屋價格可能上漲約100萬日圓（約新台幣23萬元）。

野村綜合研究所高級經濟學家木內登英說，「對俄國的影響愈大，日美歐也將遭受更多的風險」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110409

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