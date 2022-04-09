柯文哲罵幕僚是狗　林鶴明揭：恐觸犯刑法、遭民眾黨除名

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林鶴明表示，柯文哲把中評會主委稱之為狗，已有違反刑法第309條公然侮辱罪之嫌，而按照民眾黨網站上公布的「台灣民眾黨紀律評議裁決條例」內容，第二條定義違紀行為，為「黨員言行之違紀。黨員之言行，必須符合正直誠信之原則」，批評中評會主委為狗，顯然非正直原則，有違紀之疑慮。
林鶴明接著說，第二十條「本黨（民眾黨）黨員關於黨內事務，以暴力脅迫或傷害他人或毀損財物者，應予停權二年以上或除名處分」，罵人為狗的言語暴力是否屬於暴力脅迫之認定，有待討論。
另第二十一條明載，「本黨（民眾黨）黨員觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分」。
林鶴明表示，若今天柯文哲罵人為狗一事遭到法院認定違法時，中評會是可以依照紀律評議裁決條例進行處置的，民眾黨的黨內民主制度是否會落實，值得觀察。
不過林鶴明也表示，迄今除了賴香伶外，民眾黨或其他黨內幹部依然噤聲，更證明了民眾黨劣幣驅逐良幣的特色文化，對於這種明顯惡質貶低人格的言行也無法制衡，令人可嘆。
林鶴明表示，林恕暉當然不應該被稱呼為狗，他更不是誰養的。林恕暉早期是記者出身，從2000年政黨輪替前的左翼媒體「群眾之聲」電台、雜誌，到後來的自立早報記者、自由時報記者有近20年的資歷，更是長期關注左派、勞工運動論述，後來其離開記者工作到賴香伶辦公室服務，更是貢獻其專業，這點無庸置疑。
林鶴明表示，就算他離開北市府後，凡遇到勞權相關問題，每次請教林恕暉也總是很快可以獲得專業的說明，不但兼顧專業也能輔以輿論觀點提出建議。這種專業人才，民眾黨如果不珍惜，或者其他人也不敢幫他捍衛，那真的是糟蹋人才。