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遭批接觸隔離官民雙標　指揮中心回擊：標準只有一個

▲指揮中心重申，標準只有一個，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。（示意圖／指揮中心）
▲指揮中心重申，標準只有一個，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。（示意圖／指揮中心）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-09 12:58:23

近期本土疫情再起，也讓民眾格外注意自己是否犯確診者足跡重疊，不過外界批評，基隆市長林右昌遭匡列時，與教育部長潘文忠有接觸，潘卻只要自我監測3日，而和總統蔡英文有接處的指揮中心指揮官陳時中則是連自我監測都不用，遭外界質疑雙標，對此，指揮中心今（9）日發出聲明強調，標準只有一個。

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有關外界質疑近期官員居家隔離、自我健康監測等風險追蹤管理機制不同一事，指揮中心重申，標準只有一個，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。

依據接觸者定義，為自個案發病前 4 日起至隔離前，在無適當防護下，曾於 24 小時內累計大於 15 分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。以及在無適當防護下，執行引發飛沫微粒的醫療處置(Aerosol Generating Procedures)。

但須匡列的接觸者仍應視實際疫調情形作適當調整，另於特殊情況下，可依據現場疫調及風險評估結果，擴大接觸者匡列範圍。

指揮中心進一步說明，昨（8）日下午總統官邸通報確診案例足跡時，因當下僅總統檢驗陰性，即於第一時間請相關人員先進行自我健康監測，以待相關接觸者PCR檢測結果才可判斷影響規模，後因晚間檢驗結果均為陰性，故經過審慎評估，與總統開會者，全程皆佩戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

指揮中心強調，近期本土疫情提升，確診個案增多，曾推估染疫超過100人以上，擴大匡列效用就會遞減，反而忽略核心需要匡列的對象沒有匡列；因此指揮中心一再呼籲自主應變之重要性，自己確診可以將相關訊息及時通知接觸的親友，如有足跡重疊或疑似症狀，注意自身健康狀況及快篩，或去就醫、採檢，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。

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