苗栗＋2！最新足跡曝光 曾去八方雲集、伍奇坊冬粉燻鴨
苗栗縣長徐耀昌宣布苗栗縣今（9）日新增2例本土COVID-19確診個案，皆為家庭感染，案26501為確診男童的母親，案26668則為確診女性長者的兒子。苗栗縣政府也公布了最新足跡，呼籲民眾若有相關重疊足跡做好自我健康監測。
徐耀昌表示，案號26501為男性學童(案26134)之母，經PCR採檢後報告為陽性CT值12.4，已於醫院收治，個案為家管，平時在家照顧1歲女兒及案童。案號26668男性55歲，為昨公布82歲女性長者案26387之子，CT值25.6，個案平日於外縣市打零工。
苗栗縣政府公布的最新確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。