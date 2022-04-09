母親節早鳥優惠懶人包！Häagen-Dazs蛋糕第2顆折250元

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即日起～5/31，推出2022年「惠而浦 寵愛母親」百貨櫃點優惠活動，消費者至指定百貨櫃點購買惠而浦全系列產品，消費滿額贈送三款指定好禮，最高可享市價 12,000元的惠而浦水過濾無線吸塵器；預購惠而浦W Collection系列15/17公斤大容量滾筒洗脫烘洗衣機，即可獲得鑄鐵琺瑯鍋（市價3,980）或萬用涼被（市價7,980）。此外，去年底甫亮相的Intelli Sense 雙門冰箱全系列產品，即日起，於各大通路正式銷售。
LG
4/8 - 4/11於台北世貿展覽館「2022台北電氣空調3C影音大展」，LG OLED 83吋C1原價359,000元，家電展優惠價299,000元，加價二選一，加價10,000元即可擁有LG OLED 55吋C1。現場體驗StanbyME閨蜜機，可獲得指定優惠序號，於LG官方線上商城購買可享會員限定價29,900元，現場加入會員再加碼抽 LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機。LG WashTower AI智控洗乾衣機，一體成形整合蒸氣洗衣機和除溼式乾衣機，活動現場購買裝機完成即可享2,000元全家商品卡。
CHIMEI奇美家電
4/8 - 4/11於2022台北電氣空調3C影音大展至CHIMEI奇美家電展場攤位，購買奇美變頻冷暖1級空調2.8kW(含)以上指定機型，即可享有家電好禮5選1，搭配政府「貨物稅退稅」最高再省2,000元。奇美展場限定小家電快閃特賣，4/9(六)、4/10(日)連續兩天於舞台活動舉辦限時限量快閃特賣，特賣商品包含：奇美隨行杯果汁機(MX-0600T1)、電鍋以及DC節能風扇(DF-14B0ST)，現場指定商品下殺4折。
遠傳friDay購物
全面下殺5折起，比照實體百貨排隊美妝特惠組，包含最受歡迎SKII推出買青春露送正貨化妝水，Dyson戴森 V8 slim fluffy 輕量無線吸塵器，下殺4千元，特價12,900元，用折價券再享折扣，限時再送迷你渦輪吸頭；與大甲鎮瀾宮聯名Concern康生媽祖有BOBI-按摩枕，特價999元，下殺近5折。
Häagen-Dazs
推出全新系列冰淇淋蛋糕，以「分享真心，讓愛毫無保留」為主題，帶來四款限定新品，針對Häagen-Dazs會員，推出早鳥獨家優惠，即日起，註冊會員購買Häagen-Dazs母親節冰淇淋蛋糕，可享第二顆250元折扣。
博客來
即日起～5/8母親節特企主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配件商品，全館熱銷商品3折起。首週(4/9-4/16)連續8日，包含美妝、保健、美食、家居、餐廚、文具等指定類別結帳滿688元，領券限折88元。「atome」支付滿額最高500元回饋、指定銀行滿額最高送6,000元。
Pinkoi
精選集結10款2022 母親節蛋糕 ，於4/12 - 4/25 購買 Pinkoi 美食類商品，結帳時輸入序號「@mom2022」，消費金額滿 920 元，即享70元運費折抵優惠。（每帳號限使用一次）