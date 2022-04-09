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中市舊市區活化　都發局：重塑舊屋新生

▲中區西服店「銀都西服」透過老舊街區活化整修補助計畫，改善建物外部與室內裝修，活化老屋機能(圖／都發局提供2022.4.9)
▲中區西服店「銀都西服」透過老舊街區活化整修補助計畫，改善建物外部與室內裝修，活化老屋機能(圖／都發局提供2022.4.9)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-09 13:55:17

台中市政府配合台中大車站計畫，自107年度起訂定「台中市老舊街區活化整修補助計畫」，改善中區老舊街屋外部景觀，促進街區活化再生。目前都發局於中區執行成果計有107年核定7案、108年核定7案、109年審竣待核定5案。其中，中區西服店「銀都西服」即是透過此計畫改善建物外部與室內裝修，活化老屋機能，成功重塑舊屋新生。

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都發局表示，穿梭在台中市中區的巷弄裡，仍可見台灣過去的生活縮影，走進銀都西服，映入眼簾的是一件件挺拔的西裝，在充斥快時尚及平價服飾的現代，銀都更顯得特別。銀都西服店在中區已有75年的歷史，第一代經營者起始於日本時代，第二代經營者林遠山先生曾遠赴日本洋服專業學校學習，營運至今是少數堅持傳統手工縫製西服的店家。「堅持」是經營者的重要理念，堅持品質、手工縫製、量身訂做、精密丈量，穿上專屬訂做的西裝，讓人確信手作的溫度遠遠超越機器的冷冽。


都發局指出，老舊街區活化整修補助計畫範圍是以中區及其周邊街區(東至公園路與大智路，西至林森路，南至復興路，北至五權路)為準，且屋齡達30年以上的合法建築物，如涉局部違章建築者，仍可申請補助，但申請經費不得使用於違建範圍。補助項目包括建物本體外部改善與室內裝修，補助上限90萬元，專業服務費用補助上限10萬元，兩者合計補助金額上限為100萬元，申請人須自籌至少總工程金額30%


都發局說明，補助計畫期盼透過挹注建物本體外部改善與室內裝修費用，維持中城區老舊街屋外部景觀、建築立面的樣式，並改善室內裝修與設計，並秉持著「修舊如舊、重修舊好」改造精神，力求保存原有建築風貌特色，並活化老屋使用機能，促進街區產業活化再生。

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