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扶輪社拜會毒防局　攜手合作反毒國際論壇

▲台北扶輪社、高雄扶輪社、高雄燈塔扶輪社於8日聯袂拜會高雄市政府毒品防制局。（圖／高市府毒防局提供）
▲台北扶輪社、高雄扶輪社、高雄燈塔扶輪社於8日聯袂拜會高雄市政府毒品防制局。（圖／高市府毒防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-04-09 15:01:40

台北扶輪社、高雄扶輪社、高雄燈塔扶輪社於8日聯袂拜會高雄市政府毒品防制局，由台北扶輪社社長麥安竹Andy、高雄扶輪社社長劉韋男Ken、副社長陳梧桐Sam、郭廷鐘Tarpaulin、秘書蕭宏金Luke、服務計畫主委施富川Jackie、高雄燈塔扶輪社秘書李巧如Jamie出席拜會活動。

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台北扶輪社社長麥安竹(Andrew J. Malanga），曾在美國緝毒局（DEA）擔任資深探員20年，曾派駐香港、北京及東南亞各國，有豐富的毒品查緝及防制相關經驗，目前也是中國信託反毒教育基金會的資深顧問，會談中與毒防局同仁及扶輪社社友分享實務案例觀點及反毒教育的重要性，也希望藉由共同合作，促進國際反毒經驗的交流，有助台灣的毒品防制工作推動與強化。

▲毒防局長林瑩蓉表示，高雄市首創毒防局，是全國唯一的地方政府毒品防制一級主管機關。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉表示，高雄市首創毒防局，是全國唯一的地方政府毒品防制一級主管機關。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局局長林瑩蓉會談表示，高雄市首創毒防局，是全國唯一的地方政府毒品防制一級主管機關，因此在業務推動上希望能儘量做到全國表率，要特別感謝台北扶輪社、高雄扶輪社、高雄燈塔扶輪社對毒防局的支持，希望藉由扶輪社的資源合作與引薦，能參考國外經驗及創新作為，例如冰島的家庭關係營造福利券模式，讓毒品防制及輔導工作能更加精進提升。

雙方商談結合6月26日的國際反毒日攜手合作，規劃國際城市論壇模式，希望邀請麥安竹社長引薦國外城市及NGO團體進行視訊國際城市研討會，進行經驗交流與分享，共同響應國際反毒日。

會談中聚焦於「新興毒品之法制面」、「藥癮者社會賦歸之家庭支持、社區處遇等國外經驗交流」、「校園反毒教育」、「海上毒品走私」等議題討論，研議在疫情之下以視訊模式進行國際城市交流，也希望有機會藉由國內外專家經驗分享，促進台灣與國際區域毒品防制的廣泛合作，攜手打造健康無毒城市。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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