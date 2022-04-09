扶輪社拜會毒防局　攜手合作反毒國際論壇

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毒防局局長林瑩蓉會談表示，高雄市首創毒防局，是全國唯一的地方政府毒品防制一級主管機關，因此在業務推動上希望能儘量做到全國表率，要特別感謝台北扶輪社、高雄扶輪社、高雄燈塔扶輪社對毒防局的支持，希望藉由扶輪社的資源合作與引薦，能參考國外經驗及創新作為，例如冰島的家庭關係營造福利券模式，讓毒品防制及輔導工作能更加精進提升。
雙方商談結合6月26日的國際反毒日攜手合作，規劃國際城市論壇模式，希望邀請麥安竹社長引薦國外城市及NGO團體進行視訊國際城市研討會，進行經驗交流與分享，共同響應國際反毒日。
會談中聚焦於「新興毒品之法制面」、「藥癮者社會賦歸之家庭支持、社區處遇等國外經驗交流」、「校園反毒教育」、「海上毒品走私」等議題討論，研議在疫情之下以視訊模式進行國際城市交流，也希望有機會藉由國內外專家經驗分享，促進台灣與國際區域毒品防制的廣泛合作，攜手打造健康無毒城市。
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