本土增442例再創今年新高！分布17縣市 新北＋143最多
中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增578例COVID-19確定病例，分別為442例本土個案及136例境外移入，新增病例分佈17縣市，其中新北市新增143例最多，接下來依序為台北市新增95例、桃園市41例、基隆市39例、高雄市38例。
指揮中心表示，本土確診個案的各縣市分佈為新北市(143例)，臺北市(95例)，桃園市(41例)，基隆市 (39例)，高雄市(38例)，花蓮縣(24例)，屏東縣(14例)，宜蘭縣(10例)，嘉義縣(9例)，新竹縣(8例)，臺中市(7例)，臺南市(6例)，彰化縣(3例)，苗栗縣(2例)，新竹市、雲林縣及嘉義市(各1例)。相關疫情調查持續進行中。
另外今日新增5例中重症患者，以及確診個案中新增1位死亡，是位90多歲的長者。（編輯：倪浩軒）
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