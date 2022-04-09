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本土增442例再創今年新高！分布17縣市　新北＋143最多

▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 14:15:16

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增578例COVID-19確定病例，分別為442例本土個案及136例境外移入，新增病例分佈17縣市，其中新北市新增143例最多，接下來依序為台北市新增95例、桃園市41例、基隆市39例、高雄市38例。

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指揮中心表示，本土確診個案的各縣市分佈為新北市(143例)，臺北市(95例)，桃園市(41例)，基隆市 (39例)，高雄市(38例)，花蓮縣(24例)，屏東縣(14例)，宜蘭縣(10例)，嘉義縣(9例)，新竹縣(8例)，臺中市(7例)，臺南市(6例)，彰化縣(3例)，苗栗縣(2例)，新竹市、雲林縣及嘉義市(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心說明疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明疫情狀況。（圖／指揮中心）
另外今日新增5例中重症患者，以及確診個案中新增1位死亡，是位90多歲的長者。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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