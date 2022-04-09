蔣萬安扯中正紀念堂改名　吳思瑤：欲蓋彌彰、終究是花瓶

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吳思瑤表示，蔣萬安企圖用「台灣」來稀釋、淡化「個人」的歷史爭議，也想以「建設」的單一面向，來美化包裝蔣介石的歷史功過，不是「功過並陳」，而是爭功諉過，正是轉移焦點，想要移花接木。
吳思瑤認為，蔣萬安本質上，認為蔣家對台灣「只有功沒有過」，認定台灣的建設成就應歸功於蔣家。不去面對轉型正義的歷史真相，掩滅國民黨在蔣介石主政下以白色恐怖打壓民主、整肅異己，甚至進行屠殺的不義之行。
吳思瑤說，這是欠缺正確的歷史觀，也是對轉型正義的虛應故事及欲蓋彌彰。
吳思瑤表示，蔣萬安為了讓他家祖先永遠被朝聖崇拜，能在中正廟上千秋萬世彰顯崇高地位，還搬出「把對國家有功人士一起並列」，不只仍舊是一種反民主、反進步的威權心態，更是100%的一廂情願。
另外，吳思瑤也說，國際上博物館、美術館大概可概分歷史、藝術、人類學、自然、科學等幾大類，如果是紀念空間，看到比較多的就是戰爭紀念空間、大屠殺紀念館、災難事件紀念館等，晚近許多以地方產業為主的地方文化館也發展蓬勃，而以城市發展面向定位的，就是「城市博物館」了。
吳思瑤表示，蔣萬安提的「台灣建設紀念館」到底是什麼內涵？實在不知所云。跟隸屬於總統府、與總統歷史文物相關的「國史館」有何不同？又跟文化部主管的的「台史博」、「台博」、「人權博物館」有哪些競合？跟台北市未來的「城市博物館」又有哪些重疊？
吳思瑤強調，她不知道蔣萬安的國際經驗在哪裡，也看不出他有任何的文化專業涵養，對於首都重要公共空間的擘畫能力，更是付之闕如。中正紀念堂這片珍貴的首都蛋黃之地，近來對於轉型活化的公共對話非常多元，「我參與過的除了文化部幾年來的委外研究、公共論壇，以及各類都市空間專業者的研討，還有各個大學建築系所的畢業設計，都有許多年輕學子的創意提案」。
吳思瑤感慨表示，漫長的政策討論過程，蔣萬安完全缺席，毫無參與。選舉到了，在選票考量下拋出「台灣建設館」的說法，天馬行空，換湯不換藥，這樣的臨時抱佛腳，及對城市重要空間議題的虛應故事，暴露出他的選舉焦慮與花瓶本質。
吳思瑤表示，中正紀念堂轉型這個重要議題，蔣萬安企圖兩面討好，落得藍綠都不買單。選舉愈來愈近，蔣萬安的政治能力及政策高度都將現出原形，世家終究是世家，權貴終究是權貴，花瓶終究是花瓶。