蘋果自己也認輸！第三方App超過180萬個 比原生更受歡迎
美國蘋果公司引述Analysis Group 經濟學家發表報告，探討 App Store 上第三方App的快速增加，針對第三方App在通訊、地圖、音樂串流平台等類別中的表現。研究發現，第三方 App 在App Store比蘋果原生或是自行開發的更受歡迎。App Store自2008 年推出，第三方App數量從500個成長到超過180萬個，每週約有6億人次造訪，而蘋果自己提供的App僅有 60 個。至今，超過 99.99% 的 iOS App 是由第三方開發者所打造。
在大部分地區，包括音樂串流、電視和電影串流、閱讀、通訊、地圖App，iPhone 使用者最喜愛第三方提供的App。在許多 App 類型中，Apple 自家 App 佔 iPhone 用戶的 App 使用量比例相對較小。即使有些 Apple app 為啟用裝置的核心功能預先安裝，但使用狀況也不如第三方。
從報告中看到亞洲地區對於通訊軟體有各自喜好，中國是WeChat、韓國為KakaoTalk、日本為LINE。歐美大多為Messages、WhatsApp。地圖的部分Google Maps深受歐美和日本用戶青睞，韓國民眾則慣用NAVER Map。
音樂和影音串流服務歐美都頗為一致，音樂部分Spotify領先，Apple自家的Apple Music緊追其後，但從使用率來看，要超車還需要一點時間。最支持Apple Music為日本。影音服務Netflix在領先地位，海放Apple TV和Disney+。
同時觀察到iPhone 使用者經常使用同一類別的多個 App，尤其是用於通訊、閱讀新聞、觀看影片或導航類型的App，顯示使用者可以在 App 之間切換自如，同時可為開發者帶來更廣泛機會。
Apple 向所有開發者提供許多工具和核心技術，幫助開發者打造App，包括超過 250,000 個API。開發者也可以取用 40 多個 Apple 軟體開發工具組，藉此運用機器學習、擴增實境。讓這些工具可以幫助開發者建構App並發行。