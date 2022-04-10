COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蘋果自己也認輸！第三方App超過180萬個　比原生更受歡迎

▲ 蘋果引述經濟學家報告，研究發現，第三方 App 在 App Store比Apple原生或是自行開發的更受歡迎。(圖／翻攝Apple官網)
▲ 蘋果引述經濟學家報告，研究發現，第三方 App 在 App Store比Apple原生或是自行開發的更受歡迎。(圖／翻攝Apple官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-10 08:30:00

美國蘋果公司引述Analysis Group 經濟學家發表報告，探討 App Store 上第三方App的快速增加，針對第三方App在通訊、地圖、音樂串流平台等類別中的表現。研究發現，第三方 App 在App Store比蘋果原生或是自行開發的更受歡迎。App Store自2008 年推出，第三方App數量從500個成長到超過180萬個，每週約有6億人次造訪，而蘋果自己提供的App僅有 60 個。至今，超過 99.99% 的 iOS App 是由第三方開發者所打造。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ Apple App Store調查。(圖／翻攝官網)
▲ App Store自2008 年推出，第三方App數量從 500 個成長超過 180 萬個，至今，超過 99.99% 的 iOS App 是由第三方開發者所打造。(圖／翻攝官網)
在大部分地區，包括音樂串流、電視和電影串流、閱讀、通訊、地圖App，iPhone 使用者最喜愛第三方提供的App。在許多 App 類型中，Apple 自家 App 佔 iPhone 用戶的 App 使用量比例相對較小。即使有些 Apple app 為啟用裝置的核心功能預先安裝，但使用狀況也不如第三方。

從報告中看到亞洲地區對於通訊軟體有各自喜好，中國是WeChat、韓國為KakaoTalk、日本為LINE。歐美大多為Messages、WhatsApp。地圖的部分Google Maps深受歐美和日本用戶青睞，韓國民眾則慣用NAVER Map。

▲ Apple App Store調查。(圖／翻攝官網)
▲ 亞洲地區對於通訊軟體有各自喜好，中國是WeChat、韓國為KakaoTalk、日本為LINE。歐美大多為Messages、WhatsApp。(圖／翻攝官網)
音樂和影音串流服務歐美都頗為一致，音樂部分Spotify領先，Apple自家的Apple Music緊追其後，但從使用率來看，要超車還需要一點時間。最支持Apple Music為日本。影音服務Netflix在領先地位，海放Apple TV和Disney+。

▲ Apple App Store調查。(圖／翻攝官網)
▲ 音樂和影音串流服務歐美都頗為一致，音樂部分Spotify 領先，Apple自家的Apple Music緊追其後。(圖／翻攝官網)
同時觀察到iPhone 使用者經常使用同一類別的多個 App，尤其是用於通訊、閱讀新聞、觀看影片或導航類型的App，顯示使用者可以在 App 之間切換自如，同時可為開發者帶來更廣泛機會。

▲ Apple App Store調查。(圖／翻攝官網)
▲ 地圖的部分Google Maps深受歐美和日本用戶青睞，韓國民眾則慣用NAVER Map。(圖／翻攝官網)
Apple 向所有開發者提供許多工具和核心技術，幫助開發者打造App，包括超過 250,000 個API。開發者也可以取用 40 多個 Apple 軟體開發工具組，藉此運用機器學習、擴增實境。讓這些工具可以幫助開發者建構App並發行。

母親節早鳥優惠懶人包！Häagen-Dazs蛋糕第2顆折250元

《間諜家家酒》4/9在台首播　動漫迷激動：木棉花我大哥

小米智慧門鎖siri動口就開門！買之前「5大問題」先了解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀