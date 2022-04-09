高雄+38　陳其邁宣布特定娛樂場所員工持PCR證明才能營業

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其他新增案例還包括隔離期間陰轉陽與案25698洐生案各新增3例，台中15505群聚與確診共乘客運各新增1例，疫調中有1例；案25989花東旅遊史洐生有3例；雲林案25350足跡重壘者與宜蘭基隆旅遊史各新增1例；屏東案26154洐生新增1例；台北市案25500洐生新增1例。
陳其邁也特別指出，目前全高雄學校停課狀況，有1間學校全校停課、停班部分共13班，居家隔離661人、自主健康管理2445人。
陳其邁認為，今天公布確診個案多屬第三波傳播鏈，目前防疫策略就是以擴大篩檢方式，避免個案外溢社區，昨天跟今天篩檢的情況，增加數量並不多，希望能加速採檢，總體採檢比例已超過7成，他呼籲大家多配合、高市府已在多處設置社區篩檢站，包括得來速免下車服務，如果民眾接到接到通知、跟確診者足跡重疊，請儘早接受篩檢。
陳其邁宣布，即日起至14日，高市府針對特定娛樂場所員工顧客篩檢，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院、特種咖啡茶室、夜店、三溫暖，4月15日起全體員工應持有PCR陰性證明，且15日所有員工都要用快篩篩檢後才可營業。
另外，高市府四維行政中心也因有確診者到訪，進行全面大清消，陳其邁也說，確診對象並非公務人員，大概是在3月底、來到四維行政中心開會，相關單位已積極進行疫調。確診對象並非公務人員，
潘炤穎指出，今天增案例，有些人是在密閉車廂共乘而確診，而享溫馨五福店因有多位確診者去過，連帶造成工作人員染疫，都足以證明脫下口罩有傳染風險。
潘炤穎隨後也公布確診者足跡有55處，包括清明連假到觀音山金寶塔掃墓、田野香雞庭園餐廳、觀音山高爾夫球場、家樂福、中國人養生會館、2家補習班、石二鍋、向陽髮型、大遠百威透影城、國光客運、明星釣蝦場、享溫馨KTV、香水外灘會館、麥當勞、岡山夜市等。他呼籲民眾如有足跡重疊，請進行自我健康監測。
高市府今天至10日在世運主場館、三鳳宮、立德棒球場、市立岡山醫院、國軍總醫院及高醫校門口對面的同盟公園設篩檢站，呼籲市民有與確診者重疊足跡者盡速出來篩檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。