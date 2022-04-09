大S翻版！翹臀珍淚曬訂婚鑽戒　和小班再續20年前情緣

舊愛還是最美！在大S和具俊曄睽違20年閃婚後，西方也有一對昔日明星情侶檔決定步上紅毯，珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）去年4月舊情復燃，如今交往甫滿一年，珍妮佛在個人網站上曬出鑽戒，向粉絲證實喜訊。





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▲小班和珍妮佛洛培茲復合後大方牽手逛街，讓很多粉絲非常驚喜。（圖／班艾佛列克、珍妮佛洛培茲 IG）

▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克超愛放閃，被外界稱為「班尼佛CP」。（圖／美聯社／達志影像）

▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克交往1年，決定重新訂婚。（圖／美聯社／達志影像）

珍妮佛在網站「On The JLo」中發布一段影片，畫面裡她眼眶含淚，凝視著一枚綠色鑽戒，在浪漫的背景音樂中說「你很完美」，並在推特自我介紹也加上一個鑽戒符號，證實和小班再度訂婚。





珍妮佛和小班2002年7月約會、11月宣布訂婚，感情相當甜蜜，幾乎形影不離，被媒體戲稱是「班尼佛CP」，但在狗仔隊日夜緊迫盯人下，雙方承受過大壓力，2004年突然閃電分手，男方隨即和女星珍妮佛嘉納結婚，並育有3個孩子。珍妮佛也與馬克安東尼結婚，生下一對14歲的雙胞胎。





▲珍妮佛洛佩茲釋出一段影片，流下感動眼淚，向粉絲證實結婚喜訊。（圖／翻攝珍妮佛洛培茲網站）

▲珍妮佛洛佩茲手上戴著綠色鑽戒。（圖／翻攝珍妮佛洛培茲網站）

去年雙方各自離婚後，班尼佛CP突然世紀大復合，喚回粉絲當年記憶，兩人轟轟烈烈再燃愛火，濃烈程度有過之而無不及，更對這段得來不易的戀情細心呵護，珍妮佛近期受訪坦言，隨著年紀增長，彼此有更多智慧去相處，我們也都有孩子。這是一個美好的結果，以這種方式發生，「我們可以真正欣賞彼此，互相尊重」。如今珍妮佛宣布訂婚，渴望將20年前未盡的情緣，延續到人生的新階段。



