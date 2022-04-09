COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

市民作伙相挺林智鴻　鍾年晃：高雄發展需要林智鴻

▲由鳳山地方民眾號召「相挺林智鴻基層座談會」今天舉行，不少鳳山當地支持者均到場參與。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲由鳳山地方民眾號召「相挺林智鴻基層座談會」今天舉行，不少鳳山當地支持者均到場參與。（圖／林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-09 17:38:39

由鳳山地方民眾發起的「相挺林智鴻基層座談會」今(9)日上午舉行，資深媒體人鍾年晃特別到場助講推薦林智鴻，肯定林智鴻擔任議員三年多，表現成績鄉親都看得見，高雄正在發展的關鍵，需要用心監督、理性問政的林智鴻繼續為地方爭取建設、為市民來服務。呼籲鳳山的市民朋友4月11日到17日晚上6:30至10:00，幫忙顧電話「唯一支持林智鴻」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「相挺林智鴻基層座談會」今天舉行，資深媒體人鍾年晃到場助講推薦林智鴻，他呼籲鳳山的市民朋友4月11日到17日幫忙顧電話「唯一支持林智鴻」！（圖／高市府提供）
▲「相挺林智鴻基層座談會」今天舉行，資深媒體人鍾年晃到場助講推薦林智鴻，他呼籲鳳山的市民朋友4月11日到17日幫忙顧電話「唯一支持林智鴻」！（圖／高市府提供）
「相挺林智鴻基層座談會」包括資深媒體人鍾年晃、新甲里里長柯寶凱、老爺里里長李菁雅、海洋里里長蔡秀寶、前鎮小港參選人黃雍琇均到場參與，邀請市民作伙支持林智鴻，通過初選力拚連任。高雄市防災協會等單位也共同出席，現場出席里民座無虛席。

鍾年晃表示，他多次來到高雄，看到城市持續在改變、進步，城市要越來越好，需要好的市府團隊，更需要優秀的民意代表監督，才能讓城市的發展越來越好。他肯定林智鴻表現優秀，成績鄉親都看的見，鍾年晃也提醒，每個家戶只有一支電話，初選民調千萬不能配票，請大家一定要堅定說出「唯一支持林智鴻」！

林智鴻指出，高雄正在起飛，包括仁武產業園區、橋頭科學園區、楠梓科技園區，台積電也將進駐投資，現在台灣的路線是走向世界的路線，而高雄是台灣重要經濟防線，希望大家以堅定的心，支持城市前行，也肯定在地方服務的智鴻，繼續為市民來服務，為地方發展努力，為下一代創造更好的未來。

柯寶凱特別感謝林志鴻說，新甲里內YouBike2.0設站需求、公園體健設施與兒童遊戲區、活動中心改善等各項基礎建設都是林智鴻做的，盼大家繼續支持。李菁雅則大力肯定林智鴻與團隊服務拚第一，剛剛接到的服務案件立刻協助排定會勘，超高效率。

蔡秀寶提到，智鴻議員在海洋里協助各項事務，交通水利改善優化，即時回應地方需求，也大力幫忙社區營造，服務非常優秀，里民都非常感謝。黃雍琇也懇託大家幫忙「鳳山要紅」林智鴻顧電話，一定要支持做事的人、做事的團隊。

苓雅警強力遏止暴力組織傷人　7惡嫌全數送辦

「邁盟高雄隊」揮棒進議會　職棒大聯盟會長蔡其昌見證

遊艇生活新風潮！　大鵬灣帆船生活節登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀