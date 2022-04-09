市民作伙相挺林智鴻　鍾年晃：高雄發展需要林智鴻

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鍾年晃表示，他多次來到高雄，看到城市持續在改變、進步，城市要越來越好，需要好的市府團隊，更需要優秀的民意代表監督，才能讓城市的發展越來越好。他肯定林智鴻表現優秀，成績鄉親都看的見，鍾年晃也提醒，每個家戶只有一支電話，初選民調千萬不能配票，請大家一定要堅定說出「唯一支持林智鴻」！
林智鴻指出，高雄正在起飛，包括仁武產業園區、橋頭科學園區、楠梓科技園區，台積電也將進駐投資，現在台灣的路線是走向世界的路線，而高雄是台灣重要經濟防線，希望大家以堅定的心，支持城市前行，也肯定在地方服務的智鴻，繼續為市民來服務，為地方發展努力，為下一代創造更好的未來。
柯寶凱特別感謝林志鴻說，新甲里內YouBike2.0設站需求、公園體健設施與兒童遊戲區、活動中心改善等各項基礎建設都是林智鴻做的，盼大家繼續支持。李菁雅則大力肯定林智鴻與團隊服務拚第一，剛剛接到的服務案件立刻協助排定會勘，超高效率。
蔡秀寶提到，智鴻議員在海洋里協助各項事務，交通水利改善優化，即時回應地方需求，也大力幫忙社區營造，服務非常優秀，里民都非常感謝。黃雍琇也懇託大家幫忙「鳳山要紅」林智鴻顧電話，一定要支持做事的人、做事的團隊。