又一熱低壓生成！與馬勒卡交互作用 發展成颱風機率曝光
目前西北太平洋低緯度海面熱帶擾動發展相當活躍，今（9）日在菲律賓東方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成，目前以時速11公里速度向東南東方向移動，中央氣象局預估，這個熱帶性低氣壓未來可能與馬勒卡颱風產生交互作用，但因結構較差，發展成第二號颱風的機率較低，也不會直接影響台灣陸地天氣。至於第一號颱風「馬勒卡」，目前強度仍維持在輕度颱風，持續以23轉26公里速度向西北轉西北西移動，預計下週一（4/11）可能增強至中度颱風，但也將開始逐漸北轉往日本南方海面移動，因為距離很遠，估計對台灣沒有影響。
氣象局預報員趙竑指出，今日全台各地大多為多雲到晴，各地持續回暖，明（10）日受到偏南風帶來較多水氣，迎風面的東半部地區及恆春半島將有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。西半部地區白天高溫可達攝氏30至32度，東部地區約攝氏28度。
下週一到週三上半天（4/11~4/13）台灣附近風向轉為偏東風或東南風，水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區則有零星短暫陣雨。西半部地區高溫可達攝氏31到33度，不過早晚氣溫稍涼，要留意日夜溫差大，早出晚歸請記得多添加衣物保暖。
趙竑提醒，下一波比較大的天氣變化將落在週三下半天到週四（4/14），屆時鋒面通過伴隨東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，高溫會降到攝氏23度左右，且北部、東半部地區及中南部山區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴。這波鋒面通過之後，下週五（4/15）受到東北季風影響，天氣轉為比較乾冷的型態，僅基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。