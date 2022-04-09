超市首創！ 大甲媽繞境楓康週週抽錢母壓軸抽金牌

大甲媽祖繞境於昨晚起駕，深耕在地的楓康超市，與大甲媽祖有一年一會的約定。今年大甲媽祖鑾轎於今天中午行經位於大肚區的楓康超市王田總部，楓康超市如約設席恭迎聖駕，並搭設點心站免費提供古早味素粽、解渴退火的火烤椰子水及池上米做的米饅頭給隨行信眾，為信眾補充體力，獲得信眾讚稱「好貼心，真熱情」。

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▲大甲媽遶境，楓康超市設置香案恭迎聖駕，並搭設點心站免費提供餐點給信眾補充體力。（圖／楓康超市提供）

數年來，楓康超市與大甲媽的一年一會，已傳為美談。今年楓康超市除了如約設置香案恭迎聖駕外，點心站準備的餐點更是豐盛又澎派，有招牌古早味素粽、能解渴退火的火烤椰子水、高纖高能量的冰烤地瓜、補鐵補鈣的海苔脆片、池上米做的米饅頭、助久走補精神的養蔘飲等，一攤又一攤，隨著高掛的 楓康超市 恭迎大甲鎮瀾宮天上聖母遶境」紅布條，目標顯著，吸引很多信眾上前領取，以解渴補充體力。

▲大甲媽遶境，楓康超市首創代客發送物資，協助無法隨行的顧客以另種方式傳遞善心。（圖／楓康超市提供）

楓康超市表示，不同於其他一般結緣品，楓康發送的點心，皆以健康養生為取向。這些結緣物資，來頭可不簡單，全是「超市顧客」的愛心捐贈，他們無暇參與遶境盛事，透過全國各分店登記捐贈結緣品，再由楓康集中物資在王田總部設置點心站代客發放，讓長途跋涉信眾補充體力，用心可感，難怪能贏得信眾誇讚「很貼心，很不一樣!」

▲楓康超市大手筆打造100面「純金」媽祖金牌，顧客消費滿額就有機會抽中媽祖金牌。（圖／楓康超市提供）

楓康超市代客發送物資之舉，讓顧客用另一種形式參與大甲媽祖遶境，將善心傳遞給素不相識的隨行信徒結緣互助，不僅展現國人濃濃人情味，也是超市業者與民眾共同參與大甲媽遶境的創舉。

▲楓康超市準備1000組錢母，週週抽，每週送出250組，要贈予在4月8日至5月5日期間，消費滿額民眾。(圖／楓康超市提供）