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制裁蒲亭等於制裁整個俄國政府？外媒揭他藏匿財富手段

▲俄羅斯總統蒲亭被爆財富驚人，但透過各種複雜手段掩藏，導致歐美制裁不易。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭被爆財富驚人，但透過各種複雜手段掩藏，導致歐美制裁不易。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-09 18:00:46

俄羅斯總統蒲亭把持俄國國政超過20年，外界普遍相信他擁有的財富驚人，若是直接對其資產下手，也許就能達到制裁的效果；然而事實上，蒲亭的真實財富早被透過複雜的手段藏匿起來，要直接踩到他的痛點並不容易。

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根據《紐約時報》報導，蒲亭的財富有很大一部分疑似都被納入國有企業以及政府機構，表面上都是由國家擁有或控制，例如他的豪華遊艇，文件也顯示持有者並非蒲亭，而是俄羅斯政府；因此當前對他個人的制裁，甚至包含對他2名成年女兒的制裁，大多是象徵性質，真實成效令人懷疑。假如真要制裁蒲亭，恐怕就必須制裁整個俄羅斯政府和國企，這對歐美來說相當困難，也有它們不能這麼做的原因。

舉例來說，俄羅斯天然氣工業股份有限公司，據信就替蒲亭建了豪華的山間別墅，但它是歐洲主要的天然氣來源，所以目前也只面臨有限的制裁，而非全面。

不只如此，報導提到，還有約20處房產、數十架豪華飛機、4艘遊艇等供蒲亭使用，這些全都是由公共基金支付。

此外，境外離岸公司也是俄羅斯政府常用的手法，這讓事情更加複雜，就如「奧林匹亞」豪華遊艇的所有權鏈，它是在開曼群島註冊，表面是由賽普勒斯公司Unicom管理，而Unicom又是由百慕達的一家公司所有，該百慕達公司的「最終母公司」則是俄羅斯國有航運公司。

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