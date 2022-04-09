台南+6！大學生遊墾丁染疫　好市多、三井outlet驚見足跡

台南今天（9日）新增6例確診個案，稍早台南市者黃偉哲主持記者會表示，新增案列中有3名為女性，日前都在花蓮奧斯卡餐廳用過餐，另外2例則是大學生參加墾丁台灣季後染疫，最後一位與高雄雅閣傳播鏈有關，足跡包含三井outlet、好市多等地。（編輯：陳苾暐） 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 桃園68處確診足跡曝！KTV、知名連鎖餐廳、觀光夜市入列新北再增143例個案！大遠百、秀泰影城、夜市爆確診足跡極樂足跡台北重現！M男模會館、帝都商務會所、夜店入列