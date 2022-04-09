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台南+6！大學生遊墾丁染疫　好市多、三井outlet驚見足跡

▲台南市長黃偉哲今天下午公布確診者足跡。（圖／翻攝畫面）
▲台南市長黃偉哲今天下午公布確診者足跡。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 18:41:36

台南今天（9日）新增6例確診個案，稍早台南市者黃偉哲主持記者會表示，新增案列中有3名為女性，日前都在花蓮奧斯卡餐廳用過餐，另外2例則是大學生參加墾丁台灣季後染疫，最後一位與高雄雅閣傳播鏈有關，足跡包含三井outlet、好市多等地。（編輯：陳苾暐）

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▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）
▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）
▲台南市政府今天公布最新足跡。（圖／台南市政府提供）
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