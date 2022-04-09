屏東增14例確診足跡曝！小吃部「天上人間」成防疫破口

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潘孟安表示，這是屏東有史以來最多案例的一天，其中特殊場所群聚9例，未來還是要持續落實防疫措施，才能維持生活如常，多數案例為娛樂場所群聚，將由警察局加強特殊娛樂場所防疫查核，務必阻斷可能的傳播鏈。
另外，屏東基督教醫院染疫護理師，PCR（核酸檢測）2採、3採都是陰性，衛生局指出，這名護理師通報確診後，院方即進行全院環境清消及篩檢相關接觸者，包括內部員工、住院病人、看診民眾及陪病家屬，總共篩檢3789人，PCR結果皆陰性。
衛生局表示，護理師後續2次採檢都是陰性，研判醫院場域及相關人員已沒有感染風險，屏基篩檢工作自9日下午起停止運作，接到醫院簡訊還沒篩檢民眾不必再前往篩檢。
縣府統計，自4月3日「台灣祭」之後至8日全縣社區篩檢站，包括小琉球在內，總計篩檢5934人，僅1人陽性，其餘全部都是陰性，而篩檢中唯一的陽性確診者為小琉球案26529，他在泰式餐飲店服務，因工作地點曾有確診者足跡，7日至小琉球三隆宮PCR採檢確診。
九如鄉「天上人間」小吃部確診9人案號分別為26678、26679、26680、26681、26792、26959、26960、26962、26963。
另一群聚案為花蓮案，案26682為9歲國小學生，是清明連假回花蓮探親確診案25695的姐姐，因被匡列居家隔離，隔離期間陰轉陽確診，目前收治在醫院治療。
另外，案26791為高雄大帝國娛樂場所群聚接觸者；案26961、26964為情侶，曾與高雄市確診者接觸。
衛生局向中央社記者表示，由於這幾天屏東縣疫情升溫，屏東縣內的各處篩檢站前往篩檢的人潮也變多。（編輯：黃世雅）
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