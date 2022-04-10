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「白狼」張安樂疑帶隊搶轎！與警爆衝突　6人遭帶回偵辦

▲「白狼」張安樂疑帶隊搶轎！與警爆衝突，6名鬧事者當場被逮送辦。（圖／翻攝畫面）
▲「白狼」張安樂疑帶隊搶轎！與警爆衝突，6名鬧事者當場被逮送辦。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-04-10 07:34:192022-04-10 07:40:15

大甲媽祖遶境在8日晚間開跑，9日在行經彰化民生地下道時，為了防止衝突，今年出動650名警力與近4000面警示路障牌，過程中無爆發衝突，但統促黨總裁「白狼」張安樂一行人卻在三民路和永安街口時突然現身，一度闖入鑾轎管制區遭阻擋而與警方爆發推擠衝突，場面混亂，警方緊急拿出電擊槍，在現場逮補6名鬧事者，依妨礙公務偵辦，並傳喚張安樂到案說明。

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大甲媽祖遶境「一級戰區」彰化民生地下道，往年時常為了搶轎而爆發衝突，警方也為此將地下道延近百米，並將周邊道路以警示牌隔絕淨，今年警方不敢大意，出動650名警力與近4000面警示路障牌，加強管制。

▲「白狼」張安樂疑帶隊搶轎！與警爆衝突，6名鬧事者當場被逮送辦。（圖／翻攝畫面）
▲「白狼」張安樂疑帶隊搶轎！與警爆衝突，6名鬧事者當場被逮送辦。（圖／翻攝畫面）
昨日晚間約20時左右，大甲媽祖鑾轎順利通過民生地下道，但在三民路和永安街口時，統促黨總裁「白狼」張安樂一行人，穿著政黨背心，疑似在管制區出現搶轎行徑，與警方爆發衝突，場面相當混亂，過程中還有人昏倒，警方也拿出電擊槍與辣椒水反制。

彰化縣警局表示，張安樂刻意漠視防疫規定，穿著政黨制服恃眾進入管制區，無視員警制止發生衝突，導致多名員警受傷，彰化分局逮捕6名鬧事者依法究辦，也因張安樂全程在場，分局將報請彰化地檢署指揮偵辦，傳喚張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪，嚴正執法。

另外在北港武德宮進香活動也有發生鬧事消息，有民眾擅自駕駛警車闖入廟前廣場，雲林縣警局北港分局已將犯嫌逮捕到案。對此，警政署表示，遶境進香是臺灣社會傳統的重要宗教文化活動，也因此每年均吸引熱情信眾共襄盛舉及湧入大批人潮與車潮，雖然各相關警局都投入大量警力，維持秩序與交通順暢，但因參與人數眾多，還需要靠主辦單位廟方和信眾的約束與自律，才能維持台灣良好的傳統宮廟文化。

警政署署長陳家欽9日下令各警察機關，全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，絕不容許滋事份子趁機擾亂社會秩序，要求遇不法行為，一律當場以現行犯逮捕，並堅持依法嚴懲嚴辦，以安民心。（編輯：林莞茜）

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