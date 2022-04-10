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「梅姬」颱風今上午生成！路徑曝光與馬勒卡產生藤原效應

▲今年第二號颱風「梅姬」上午8時生成，未來預估將與馬勒卡颱風產生藤原效應。（圖／翻攝日本氣象廳官網）
▲今年第二號颱風「梅姬」上午8時生成，未來預估將與馬勒卡颱風產生藤原效應。（圖／翻攝日本氣象廳官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-10 09:19:562022-04-10 09:52:41

目前在西北太平洋上相當熱鬧，不只第一號颱風「馬勒卡」持續增強中，在菲律賓東方海面上昨（9）日生成的熱帶性低氣壓，今天上午8時已經發展成為輕度颱風，是今年西北太平洋上編號第二號颱風，中文譯名為「梅姬」（Megi，原意為「鯰魚」）。中央氣象局比紹，短時間梅姬颱風中心近似滯留，未來將朝偏東方向移動，對台灣無直接影響。氣象局局長鄭明典今日上午在臉書貼文指出，馬勒卡颱風結構重整之後已經「像颱風了！」另一個熱低壓從雲型看來，很快也會升級颱風，不過目前看法兩個熱帶系統對台灣都沒有直接影響。

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▲第一號颱風馬勒卡未來將逐漸北轉遠離，目前在菲律賓東方海面上第二號颱風梅姬，將與馬勒卡產生藤原效應。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲第一號颱風馬勒卡未來將逐漸北轉遠離，目前在菲律賓東方海面上第二號颱風梅姬，將與馬勒卡產生藤原效應。（圖／翻攝中央氣象局官網）
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，輕颱「馬勒卡」在關島南南西方海面，強度逐漸增強，預計明（11）日將跨過中度颱風門檻，暴風半徑擴大並向西北前進，週二之後慢慢轉北往北北東，在日本南方海面大迴轉。而在菲律賓東方近海另一熱帶低壓這一兩天內將發展為輕度颱風，不過因為與馬勒卡的相對距離逐漸接近，透過分析顯示，兩者產生「藤原效應」、有逆時鐘互繞的現象，不過一大一小維持不久，小環流將併入「馬勒卡」的大環流內而消失，兩者對台灣皆不具威脅。至於部分模式模擬有第3個在南海發展的熱帶擾動，目前尚無跡象出現，還有待觀察。

吳德榮說，今起至週三(4/13)西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有零星降雨的機率；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。今日各區平地氣溫：北部氣溫約攝氏16至31度，中部約攝氏19至31度，南部約攝氏19至33度，東部約攝氏16至30度。週四(4/14)晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降；下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉；北台偏涼，各地早晚微冷。週五、六受東北風影響，各地大多晴朗穩定，只有北海岸、東北部有零星短暫降雨的機率。

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