周貶2.01角！新台幣恐見29元？匯銀：兩動向成關鍵
美國聯準會（Fed）釋出更「鷹派」訊息，將加速及擴大縮表規模，美元指數逼近100，熱錢加速撤出，新台幣兌美元4月8日貶破28.9元，以28.906元作收，創逾17個月收盤新低價，而且短短3個交易日就重貶2.01角，貶值0.7%。展望後勢，新台幣是否會見到29元價位？匯銀人士指出，美元走強、亞股普遍下跌，加上外資持續賣超台股並匯出，新台幣走勢明顯偏弱，短線觀察重點在外資動向及央行態度，不排除見到「29字頭」的可能。
由於美國失業率已接近聯準會目標3.5%，通膨數據亦創40年新高，美國Fed公布3月會議紀要，理事們認為在未來大幅升息是合理的，也同意在3個月內縮表950億美元，包含600億美元的政府公債及350億美元的MBS，如此鷹派的言論及政策，帶動美元指數持續走高，來到了近2年的新高，市場更持續看好美元後勢，也使得外資持續匯出。
根據金管會日前統計，外資終止連續4個月淨匯入，3月轉淨匯出59.41億美元，也是2年來最大量，如今美國Fed會議紀錄透露更強硬的「鷹派」訊息，5月啟動並擴大縮減資產負債表，加上俄烏戰事持續，美元指數已破99，並快到100，勢必加速熱錢出走，也讓亞洲主要貨幣韓元等貶勢再起，新台幣兌美元也貶破28.9元，並逼近29元關卡。
新台幣兌美元從清明連假最後一個交易日4月1日收盤價28.705元，到4月8日已貶至28.906元作收，不僅已連5個交易日收貶，創下2020年11月5日以來收盤新低價，2020年11月4日收盤價29.006元，也就是說，清明連假過後才短短3個交易日，新台幣貶勢煞不住貶值了2.01角，貶幅0.7%，周線也連3貶，「29字頭」更已在不遠處。
面對新台幣後勢，匯銀人士認為，在美國聯準會釋出更強硬的「鷹派」訊息，促使資金續回到美元，出口商也預期新台幣續貶，惜售心態濃厚，新台幣缺支撐力道，短線觀察重點就看外資動向及央行態度，只是在美元走強、亞洲股市普遍下跌及外資持續賣超台股後並匯出，新台幣走勢明顯偏弱，不排除新台幣兌美元測試「29元」整數關卡的可能。