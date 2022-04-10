「重機女神」900張艷照瘋傳 偽富千金、不雅片毀人設

23歲大陸「重機女神」、網紅痞幼，不僅有姣好面容，穿上緊緊身騎士服，身材曲線畢露，在臉書、在抖音相當活躍，微博也有160萬人追蹤。人紅是非跟著來，先是被爆出性愛片，身世又被揭露是假的億元富千金，風波暫歇後，不料近日又傳出她有900多張艷照在網路流傳，又引發熱議。





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痞幼平時在社群平台不吝展現身材曲線，但大陸有網友日前在網路上傳痞幼900張的性感照，是尺度更性感的清涼穿著，嫵媚表情與平時她甜美形象差異頗大，網友開酸，原本「人畜無害」的清純模樣卻「人設直接崩塌了」。





不過，痞幼之前人設即崩塌過，她為在社群平台博得關注，曾自爆在北京二環有3000多萬的豪宅，還有8套三亞的别墅，家中的猫市價高達20多萬，收藏8輛名貴重機的她還有着不俗的學歷——北京大學MBA。而且自己身世悲情，自述生母是韓國人、父親是中國人，親生父母在她出生不久後便離婚，她3歲被送到北京生活，在她視頻中出現的中年女子並非生母，而是她的養母，幸好養母悉心照顧她長大，讓她上北京最好的學校，因為受愛車養母的薰陶，她才對重機產生濃厚興趣，母子情深讓網友動容，而痞幼的養母嘉行後來也開通社群帳號成為網紅。





▲痞幼是騎重機高手，穿上緊身賽車衣曲線畢露更吸睛。翻攝痞幼臉書

孰料網友爆料痞幼捏造身份，她口中的養母其實是她的姑姑，還揭穿2018年痞幼尚未在網紅界闖出名號，這位「養母」就曾出鏡，當時痞幼稱她為「姑姑」，痞幼走紅後，姑姑變成她口中的養母。還有網友扒出痞幼小時候和哥哥的合照，2人穿的是珠海學校的校服，打臉她3歲就在北京生活的背景。





幸好這次有網友眼尖發現，近來流傳的這組艷照，其實2年前就在網路上流傳，當時痞幼回嗆：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。還把別人的照片發布到交易平台，心有多黑？謠言止於智者。」並警告網友已請律師協助處理。



