泰式料理打拋豬靠「醬」搞定 微風超市消費享私廚教學
過去八年Breeze Super微風超市推廣「泰國美食節」，今年第九度與泰國商務處獨家舉辦，4/7～4/20引進超過百種泰國料理及食品，道地綠咖哩、酸辣海鮮湯及船麵通通靠「醬料」簡單搞定，連打拋葉、香茅等新鮮香料及鮮切榴槤、椰子都買得到。三家分店更有限定手作料理供外帶，南山旗艦店「泰式海鮮沙拉」、南京店「打拋豬」及復興本店的「經典綠咖哩」，消費滿599元即可以參加VIP限定私廚教學活動。
泰國美食最重視醬料精髓，微風超市今年「泰國美食節」特別引進超過百種料理及食品，包括船麵醬、綠咖哩、魚露、打拋醬及泰式海鮮與新鮮香料如打拋葉、香茅、南薑等，搭配新鮮的榴槤、鮮切榴槤以及椰子等水果，讓無法出國的民眾也能享受道地美食一秒飛泰國。
現場端出長達二米的巨形船麵，由蘇差拉師傅示範時下流行的船麵；獲得2022年度官方認證「泰精選」殊榮的香茅廚餐廳主廚，則現煮泰國海鮮蝦湯以及鹽烤福壽魚；微風超市主廚則端出最受台灣民眾歡迎的綠咖哩及青木瓜沙拉。
Breeze Super在泰國美食節期間，除了提供現做青木瓜沙拉等道地泰國料理供消費者外帶，三家分店更供應限定手作料理，如南山旗艦店「泰式海鮮沙拉」、南 京店「打拋豬」及復興本店的「經典綠咖哩」。而且消費滿599元即可參加微風超市與緣蘋果國際合作的VIP限定私廚教學活動。
百貨母親節檔期微風信義、微風松高、微風南山4/7(四)～5/8(日)活動期間於各館當日單筆消費達指定門檻滿：高級珠寶／手錶／3C產品滿30,000元贈10000點；國際精品滿10,000元贈10000點；國際名品／流行名品／服飾／家居滿5,000元贈5000點（微風松高時尚家居滿10,000元贈5000點）；流行運動／化妝品／香氛保養／微風atré（不含餐飲）及微風松高全館（不含H&M、餐飲、部分櫃位）滿3,000贈3000點。同時BREEZE REWARDS寵愛會員，4/7(四)～4/20(三)期間使用Breeze Pay結帳單筆消費滿5,500元，享200%回饋無上限；還可參加線上登記加碼抽25000點。