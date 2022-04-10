白狼搶轎大甲媽！女星張懷媗聲援怒批「對警失望」網打臉
台灣宗教盛事大甲媽祖遶境，9日順利通過彰化民生地下道，但過沒多久統促黨總裁「白狼」張安樂一行人疑似帶隊搶轎，與警方爆發衝突，在現場驚見本土劇女星張懷媗，事後她聲稱警方打統促黨的未成年孩子，有人被打到腦震盪，有人被壓到旁瘋狂電擊，自己也嚇到還在發抖，但網友在下方質疑「未成年人沒打三劑疫苗，為何可以參加遶境或接轎？」，說法被狠狠打臉。
大甲媽祖遶境「一級戰區」彰化民生地下道，往年時常為了搶轎而爆發衝突，今年警方依舊不敢大意，出動650名警力與近4000面警示路障牌，加強管制，所幸順利通過無爆發流血衝突，但統促黨總裁「白狼」張安樂一行人，穿著政黨背心，疑似帶隊欲搶轎，讓場面相當混亂，警方則拿出電擊槍與辣椒水反制。
其中，女星張懷媗也在鬧市現場，事後她在臉書上打卡在彰化基督教醫院，並表示「明明是來迎媽祖抬轎的」，聲稱有照流程規矩申請，說好的抬轎，自己人接給自己人，但轎來了「警察突然不給接」，還向群眾噴灑辣椒水，更表示「警察怎會直接毆打未成年的孩子」，讓小妹欸被打到昏厥腦震盪身有傷，小弟弟直接被警察壓到旁邊電擊，孩子們被嚇到進醫院了，他也嚇到還在發抖，讓喜氣喜悅全都沒。
張懷媗為張安樂抱不平，說他到場什麼也沒做，為何要扭曲他，更直言「台灣的司法與警察嚇到她了」，對於警方的行事感到失望，大甲媽的神聖護駕，讓他好心情也沒了。
網友見此貼文，紛紛留言質疑「未成年人沒打三劑疫苗，為何可以參加遶境或接轎？」，張懷媗則回應「抬轎的人一定要打三劑，旁人不用」，再度引來網友反嗆「不管抬轎或是參加香客，一律都須打滿三劑才能參加」，要他好好看請處遶境防疫指引，並嗆他「帶一批人穿特定衣服，什麼也沒做？」、「政黨活動不介入廟會活動」、「把小孩帶去現場再來哭？」、「青少年不能打到第三劑量，什麼叫合法申請？把兒童暴露在危險之中」，不只打臉張懷媗，更要求他們「麻煩遵守規則」痛批是社會亂源。（編輯：林莞茜）