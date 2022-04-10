扁案再燒國務機要費除罪　曾銘宗首拋「特赦陳水扁」

針對國務機要費除罪化修法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（10日）接受電訪時表示，由於國務機要費性質與特資費非常類似，當時沒有一起處理「時機就過了」，現在討論時間點不宜，國民黨團將以靜制動，但他建議，蔡政府應以特赦前總統陳水扁的方式，解決目前存在的問題，減低爭議性。
曾銘宗表示，國務機要費金額相對龐大，主要針對總統跟行政院長，部會首長的一般特資費金額不大。民進黨團總召柯建銘上個會期有排審，已經引發一些爭議，這個時間點扁案還在審中，因此建議民進黨審慎看待，各界勢必會聚焦事件的檢驗。
陳水扁因國務機要費案纏訟15年，日前召開國際記者會強調1億3300萬餘元是因公支出，無不法所得，再次掀起國務機要費除罪化討論。隨後，柯建銘重申，國務機要費的性質就是特別費，當年馬英九政府用會計法制度瑕疵與法令缺漏，對民進黨的政治人物發動政治追殺，再對學術界進行政治整肅，「這個會期一定會處理國務雞要費除罪修法」。曾銘宗則表示，國務機要費的性質與首長特別費的性質相近，但這個會期要處理，恐發生重大爭議，他認為時間點不合適。
至於屆時是否會杯葛法案，曾銘宗預估，由於立法院財政委員會下週排案召委是國民黨立委，民進黨團最快會在4月18日那週，民進黨立委當輪值召委時排審，會不會杯葛就到時候再討論，將以靜制動。