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防疫策略要改！陳時中坦言再封鎖經濟會變爛　盼自主應變

▲衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日出席義光教會專題演講強調，台灣防疫策略一定要改。（圖／記者陳明安攝）
▲衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日出席義光教會專題演講強調，台灣防疫策略一定要改。（圖／記者陳明安攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-10 14:05:062022-04-10 14:42:05

國內疫情持續延燒，今（10）日本土確診人數是否會突破500例？衛福部長陳時中、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在義光教會專題演講時表示，「記者會跟大家報告」，至於出席是否為選台北市長？他說，跟那沒關係，是受人邀請。不過，談到國內防疫策略，陳時中演講中強調，今年不會再將防疫升級，「若別人開放，我們不開，經濟會爛」，不再以「零確診」來控制，希望重症維持較低水平，醫療量能要留住，大家可正常生活，經濟不受影響。他也預告將透過自動化感應的社交距離App，將自動疫調做好，預計本周展開積極的宣導活動。

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陳時中指出，台灣死亡數算很少，致死率從以前4%至5%降低至現在1.3%，雖然從國際上來看，台灣致死率不是很好，但致死率要看有多少人確診及死多少人，台灣與各國不同是的是大部分是零確診，甚至有高達252天是零確診，在這情況下，相對確診數小，死亡數沒比較多，但死亡率看起來就比較高。

他還說，若沒有疫情，本來就會有人死亡，因此《經濟學人》將這個因素也納入考量，算出「超額死亡數」，他也覺得這樣做較有意義，台灣每10萬人的超額死亡數是負數，疫情期間減少3000多人死亡，在全球排第95名，表現更好的是紐西蘭、澳洲，還有一些小國家，由此也可看出，新冠肺炎疫情並沒有讓台灣死亡增加很多，也沒有擠壓到醫療量能，導致有人因為沒接受到妥善醫療而死亡，造成更多死亡。

陳時中也強調，未來不會再採去年5月的策略，防疫嚴格狀況升高，要維持正常生活，現在輕症居多，如果把生活擠壓太厲害，損失也會更大，這段時間抗疫高高低低，以2019年為基期，這兩年台灣經濟成長率2020年為3.26%、2021年為6.4%，兩年整體來看是正成長10%，亞洲只有7.1%，英法受創較嚴重，香港及日本也是負成長，南韓表現好一點有3%，但台灣正成長10%，沒讓疫情擊潰。

即便台灣這兩年經濟好，但也不能自滿，陳時中認為，邊境若守太嚴，就沒有人要來投資，一旦有國家開放，投資也會四處看，想要眼見為憑，因此，若台灣繼續鎖住，投資機會就不見了，訂單會減少，而且訂單一旦減少，未來要再搶回來就很難了。

他甚至還提到，各國國情不同，需了解人民想法才知道該怎麼做，現在國際間防疫手段最強硬者就屬中國大陸，還有人叫他學上海，他實在不知道是要學什麼，他也認為還是別學中國大陸好。

但防疫也要了解時空情況，陳時中表示，「若別人開放，我們不開，經濟會爛」，當然，防疫仍很重要，如何取得平衡就看怎麼做，也希望經濟不要受影響。他強調，「不再零確診這樣控制，重症希望維持較低水平，醫療量能不能崩潰」，正常醫療量能要留住、顧好，希望大家可以正常生活，並呼籲大家能做好自主應變。

他進一步指出，Omicron潛伏期短、傳播力強，染病後1天半就有傳播力，去年1人確診匡列6.7人，現在1人確診要匡列16.77人，1000人染疫要匡列1萬6千人，1人進去住10天，要準備16萬間旅館才能滿足隔離需求，這是不可能的事，萬一2千人確診怎辦？因此，防疫戰略一定要變，基本大戰略就是正常生活，防疫也不會鬆懈，只是方法改變，自主應變對整體負擔及防疫效率可大大提高，對社會是好的。

他也預告將透過自動化感應的社交距離App，以科技落實防疫，也會要求公務人員、企業下載，亦希望超商能肩負宣導的工作，否則像數萬人的演唱會若有確診者，根本無法進行疫調，但用App就能感應到，將要求大家入場時出示App，將自動疫調做好。

此外，陳時中強調，快篩一定要用，總統蔡英文也關心快篩齊價格比國外貴一點，要讓大家普遍使用，價格就要低一點，這部分，他說未來價格會平價一點，已在與廠商溝通中。對於立委提出行政院儘速籌組快篩國家隊，讓快篩試劑由政府提供，減輕人民負擔，他在會後受訪時也表示，目前都在準備中，沒有問題，也已著手研擬800萬劑家用快篩供應契約，盼讓價格更平價。

至於有學者建議染疫是最好的第4劑，陳時中說，台灣防疫做得好，確診率底，現在看來免疫力反而比較差，但誰敢自願確診來增強免疫力，他表示，把疫苗打好、接種率拉高，才是更好的辦法，打疫苗無法阻止染疫，卻能降低傳播力，打滿3劑，更能降到致死率10至30倍，尤其中高齡者，一定要接種。

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