防疫策略要改！陳時中坦言再封鎖經濟會變爛　盼自主應變

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他還說，若沒有疫情，本來就會有人死亡，因此《經濟學人》將這個因素也納入考量，算出「超額死亡數」，他也覺得這樣做較有意義，台灣每10萬人的超額死亡數是負數，疫情期間減少3000多人死亡，在全球排第95名，表現更好的是紐西蘭、澳洲，還有一些小國家，由此也可看出，新冠肺炎疫情並沒有讓台灣死亡增加很多，也沒有擠壓到醫療量能，導致有人因為沒接受到妥善醫療而死亡，造成更多死亡。
陳時中也強調，未來不會再採去年5月的策略，防疫嚴格狀況升高，要維持正常生活，現在輕症居多，如果把生活擠壓太厲害，損失也會更大，這段時間抗疫高高低低，以2019年為基期，這兩年台灣經濟成長率2020年為3.26%、2021年為6.4%，兩年整體來看是正成長10%，亞洲只有7.1%，英法受創較嚴重，香港及日本也是負成長，南韓表現好一點有3%，但台灣正成長10%，沒讓疫情擊潰。
即便台灣這兩年經濟好，但也不能自滿，陳時中認為，邊境若守太嚴，就沒有人要來投資，一旦有國家開放，投資也會四處看，想要眼見為憑，因此，若台灣繼續鎖住，投資機會就不見了，訂單會減少，而且訂單一旦減少，未來要再搶回來就很難了。
他甚至還提到，各國國情不同，需了解人民想法才知道該怎麼做，現在國際間防疫手段最強硬者就屬中國大陸，還有人叫他學上海，他實在不知道是要學什麼，他也認為還是別學中國大陸好。
但防疫也要了解時空情況，陳時中表示，「若別人開放，我們不開，經濟會爛」，當然，防疫仍很重要，如何取得平衡就看怎麼做，也希望經濟不要受影響。他強調，「不再零確診這樣控制，重症希望維持較低水平，醫療量能不能崩潰」，正常醫療量能要留住、顧好，希望大家可以正常生活，並呼籲大家能做好自主應變。
他進一步指出，Omicron潛伏期短、傳播力強，染病後1天半就有傳播力，去年1人確診匡列6.7人，現在1人確診要匡列16.77人，1000人染疫要匡列1萬6千人，1人進去住10天，要準備16萬間旅館才能滿足隔離需求，這是不可能的事，萬一2千人確診怎辦？因此，防疫戰略一定要變，基本大戰略就是正常生活，防疫也不會鬆懈，只是方法改變，自主應變對整體負擔及防疫效率可大大提高，對社會是好的。
他也預告將透過自動化感應的社交距離App，以科技落實防疫，也會要求公務人員、企業下載，亦希望超商能肩負宣導的工作，否則像數萬人的演唱會若有確診者，根本無法進行疫調，但用App就能感應到，將要求大家入場時出示App，將自動疫調做好。
此外，陳時中強調，快篩一定要用，總統蔡英文也關心快篩齊價格比國外貴一點，要讓大家普遍使用，價格就要低一點，這部分，他說未來價格會平價一點，已在與廠商溝通中。對於立委提出行政院儘速籌組快篩國家隊，讓快篩試劑由政府提供，減輕人民負擔，他在會後受訪時也表示，目前都在準備中，沒有問題，也已著手研擬800萬劑家用快篩供應契約，盼讓價格更平價。
至於有學者建議染疫是最好的第4劑，陳時中說，台灣防疫做得好，確診率底，現在看來免疫力反而比較差，但誰敢自願確診來增強免疫力，他表示，把疫苗打好、接種率拉高，才是更好的辦法，打疫苗無法阻止染疫，卻能降低傳播力，打滿3劑，更能降到致死率10至30倍，尤其中高齡者，一定要接種。