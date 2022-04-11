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全國電子、燦坤火拼促銷！4/17前冷氣、電視殺到見骨

▲燦坤宣布會員特典加碼延長至4/17，持紙本振興券最高享10%優惠，還有百萬起家金抽獎、超豪華滿額禮通通都延長！（圖／燦坤提供）
▲燦坤宣布會員特典加碼延長至4/17，持紙本振興券最高享10%優惠，還有百萬起家金抽獎、超豪華滿額禮通通都延長！（圖／燦坤提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-11 07:00:00

國內兩大3C家電通路全國電子與燦坤，近期都強推優惠拚業績！全國電子4月8日至4月17日推出「破盤揪振興」，全台門市全館家電9折，大家電下殺6折起，空調、冰箱、洗衣機直接砍萬元，大尺寸電視更是激省7萬元，大尺寸電視SAMSUNG 65型QLED量子電視，破盤價只要34,900元（市價49,900元），更聯手永豐銀行推獨家回饋900元。而燦坤原本預計在昨（10）日結束的會員特典，宣布好評加碼延長一週至4/17，持紙本振興券最高享10%優惠，還有百萬起家金抽獎、超豪華滿額禮通通都延長！消費滿額「獨家再加碼」，買JustCare 手機精緻保險，加購iPhone 13 512G「限量直降8.3折」，不用3萬就能把最新的蘋果手機帶回家。

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由於天氣逐漸回暖，冷氣需求提前起跑，全國電子除了強打總統級精緻安裝服務，以及揪安心的空調8年延長保固，還提供給力的空調好康優惠，4萬元空調直接下殺萬元，再享國泰銀行空調專案回饋1300元，響應政府環保節能，節能家電貨物稅減徵再省2000元！

不僅破盤折扣超級下殺，全國電子也推出精選商品享加1元多1件，可將市價59,800元的愛舒服小沙發按摩椅、市價54,900元的LG電子衣櫥，加1元就能直接帶回家。另外，綁定全國電子LINE好友可直接領三大好禮，趁這波破盤購買4大家電滿2萬元就送1,000點。振興趴購買指定電腦最高回饋25%，電腦舊換新買指定Intel Core處理器機種最高折2,000元，3C周邊商品5折起

燦坤會員特典加碼延至4/17， 百萬起家金(還元金)抽獎活動再延長，來店消費不限金額抽出幸運兒，消費滿額繼續送限量豪禮，還有機會把iPhone 13及價值超過6萬元的「LG WiFi Styler 智慧電子衣櫥」帶回家，全館還有多項精選人氣商品，價格通通下殺。

而想要買iPhone 13的民眾，燦坤特別祭出「打到骨折」的iPhone優惠，即日起至4/17，購買價值4,290元的JustCare手機精緻保險，再買iPhone 13 512G（原價36,400元），現在加購價「下殺8.3折」只要29,999元！限量150支（門市限定）。

另外會員買全品牌指定空調，凡刷花旗和國泰世華信用卡並分3/6/8期享0利率，刷滿3萬即送價值1,001元的銀行現折券。響應政府振興，燦坤振興券優惠再衝刺！使用紙本振興券消費，回饋最高 10%還元金，憑振興券購買指定冰箱、洗衣機，即享 6 年免費 延長保固；憑振興券購買指定分類及品牌，單品會員價 3,500 元以上，即享十大名牌指定廚電 5 年 免費延長保固。

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