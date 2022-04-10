奴才刷牙中！口罩貓無法理解　歪頭盯視：你在偷吃嗎？

怎麼這麼可愛啦！貓咪是一種好奇心強的動物，不僅喜歡觀察四周環境，也會注意人類的一舉一動。日本一名推主家裡養了一隻可愛的貓主子，這天牠趁奴才刷牙時在一旁仔細觀察，沒想到牠下一秒竟然做出「這動作」！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Okaka（おかか）」是一隻天生自備「小口罩」的白底虎斑貓。（圖／推特帳號hatoki_genmai）▲小時候被奴才發現時眼鼻受到感染，幸好康復後順利長大。（圖／推特帳號hatoki_genmai）▲也變成跟屁蟲，最愛黏著推主，上廁所也要跟。（圖／推特帳號hatoki_genmai）這隻逗趣的白底虎斑貓叫做「Okaka（おかか）」，是推主去年夏天在工作場所的停車場撿到的小浪貓，當時牠既弱小又生病，推主便將牠帶回家照顧，如今已經是一隻快滿1歲的活潑小男生，喜歡在推主身邊跟東跟西。這天推主坐在餐桌前刷牙，好奇的Okaka也立刻端坐在桌上仔細盯著推主的一舉一動，只是伴隨著刷牙的聲音，Okaka越看越好奇，竟然忍不住將頭歪成90度，眼神始終沒有移開過，彷彿在表示：「人類到底在幹嘛？是在偷吃什麼嗎？」▲這天推主在刷牙，Okaka跳上桌坐在前面盯著推主。（圖／推特帳號hatoki_genmai）▲Okaka：讚幹嘛呢？人類好奇怪喔？（圖／推特帳號hatoki_genmai）▲Okaka：奴才該不會自己偷吃啥好料不分偶吧？（圖／推特帳號hatoki_genmai）Okaka的影片分享短短5天，就已迅速累積超過200萬人次觀看，許多網友看了都忍不住笑說：「滿臉問號」、「貓：為什麼呢？」、「太歪了吧哈哈」、「我也跟著歪頭了」、「歪頭殺」、「不會落枕嗎」現在一起來看看Okaka的影片吧！（編輯：陳珮瑜）獸醫院收編虎斑貓！牠巡房還「伸手摸摸」：不用擔心啦超霸氣！黑貓「單手饋抽屜」盯奴才 網：差點跪下叫大哥動物園驚見「泡泡怪」！本尊曝光 專家：牠能玩一整天