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張惠妹演唱會「再爆確診足跡」！歌迷遭隔離　北市證實了

▲張惠妹重返小巨蛋演唱，卻有民眾傳出參加6日演唱會後被匡列隔離。對此，台北市衛生局疾管科長張惠美證實是台北市個案（案26419）足跡。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹重返小巨蛋演唱，卻有民眾傳出參加6日演唱會後被匡列隔離。對此，台北市衛生局疾管科長張惠美證實是台北市個案（案26419）足跡。（圖／聲動娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-10 14:28:372022-04-10 14:48:01

天后張惠妹（阿妹）近期重返小巨蛋舉辦演唱會，豈料3日場次爆出有確診者足跡，主辦單位「環球唱片」強調會落實加強防疫，嚴格維持防疫入場規定。不過，根據《ETtoday新聞雲》報導，有民眾爆料參加4月6日演唱會後，遭到北市匡列居家隔離。對此，台北市衛生局疾管科長張惠美證實是台北市個案（案26419）足跡。

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張惠妹自4月1日起，一連在台北小巨蛋舉辦12場「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，但根據《ETtoday新聞雲》報導，有民眾參加4月6日演唱會後，9日晚間接到健康服務中心的電話，被告知曾與確診者坐在相同的特B區，而遭匡列居家隔離。

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」第四天，她笑說因為聽不到耳機，所以脾氣暴躁。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹小巨蛋演唱會再爆確診者足跡。（圖／聲動娛樂提供）
對此，台北市衛生局疾管科長張惠美今（10）日證實，此為台北市9日所公布的案26419足跡，個案Ct值31，曾參與6日張惠妹小巨蛋演唱會，位置則在特B區，北市衛生局將按照九宮格方式進行匡列。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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