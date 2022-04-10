張惠妹演唱會「再爆確診足跡」！歌迷遭隔離 北市證實了
天后張惠妹（阿妹）近期重返小巨蛋舉辦演唱會，豈料3日場次爆出有確診者足跡，主辦單位「環球唱片」強調會落實加強防疫，嚴格維持防疫入場規定。不過，根據《ETtoday新聞雲》報導，有民眾爆料參加4月6日演唱會後，遭到北市匡列居家隔離。對此，台北市衛生局疾管科長張惠美證實是台北市個案（案26419）足跡。
張惠妹自4月1日起，一連在台北小巨蛋舉辦12場「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，但根據《ETtoday新聞雲》報導，有民眾參加4月6日演唱會後，9日晚間接到健康服務中心的電話，被告知曾與確診者坐在相同的特B區，而遭匡列居家隔離。
對此，台北市衛生局疾管科長張惠美今（10）日證實，此為台北市9日所公布的案26419足跡，個案Ct值31，曾參與6日張惠妹小巨蛋演唱會，位置則在特B區，北市衛生局將按照九宮格方式進行匡列。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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