新竹市+7足跡！外縣市與關東國小延伸　好市多、SOGO入列

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衛生局表示，案27092為30多歲男性、案27093為30多歲女性，兩人為夫妻，4月3日曾與案26390（4月8日之個案，30多歲女性）一同於外縣市友人家聚餐，因此受匡列，兩人PCR採檢陽性確診，共匡列同住家人7人、公司員工8人進行採檢及居家隔離。
衛生局表示，案27094為30多歲男性，與案26142（4月8日之個案，20多歲男性）同行至花蓮旅遊，足跡與花蓮案25446重疊，受匡列、PCR採檢陽性確診，匡列人數確認中。
衛生局表示，案27276為40多歲女性，為案25251（4月6日之個案，關東國小學生）的母親，案25251確診後即由案27276陪同於醫院照顧。因昨日出現發燒及咳嗽症狀，經PCR採檢陽性確診，因其可傳染期皆在醫院，無匡列接觸者。衛生局表示，案27516為20多歲男性，為外縣市案26073匡列對象，居隔第二天出現發燒、喉嚨癢、嗅覺異常等症狀，PCR採檢陽性確診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。