選台中市長成定局？蔡其昌重申：民進黨需要我就全力以赴

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該報導指出，賴清德也到場並全程參加，更致詞表示，台中市長選舉民進黨贏過，國民黨也贏過，但只要民進黨團結，不怕挑戰，就能贏得下屆市長選舉。不少與會人士都認為蔡其昌將獲得黨中央徵召參選台中市長。
對此，蔡其昌今日在台北出席《火眼金睛與0.4秒的判斷：中華職棒鐵面裁判蘇建文的三千站場》 新書發表會前受訪表示，昨天有這場餐會，賴清德登台就是一般致詞，沒有提任何人，沒有提到台中市長人選。
蔡其昌也說，昨天自己講話跟以往一樣，就是說「如果黨需要我，我就會全力以赴，黨希望徵召的是林市長或其他委員，我也會全力幫忙」。他也強調，賴清德沒有提到他的名字。
被問及是否可能辭去立法院副院長職務參選台中市長？蔡其昌表示，辭職是選戰策略，現在又沒有徵召，現在國民黨很多提名的人也沒有辭職，民進黨也是。
蔡其昌說，現任台中市長盧秀燕當初也是帶著立委職務參選，在選戰最後幾天，基於選戰策略宣布辭職，但也有很多人策略上不辭，任何一個被黨提名徵召的候選人，都會依照選戰策略需要進行打算，就像要代表國民黨參選南投縣長的立委許淑華也說不會考慮辭職，這都尊重。
談及黨中央的徵召期程，蔡其昌說，這還是要問黨中央，黨要徵召誰，自己的態度表達完了就沒有自己的事了，目前兼任黨主席的總統蔡英文還沒開始徵詢大家，就是配合黨，甚麼時候需要就甚麼時候來配合，就是按照程序走。
另外何欣純今日在臉書PO出「當仁不讓，有您的支持」，引發關注。蔡其昌表示，何欣純表現很好，黨也可以考慮，張廖萬堅也很好，黨也可以考慮。因為是徵召，關鍵是在黨要徵召誰，對每個政治工作者而言，就是把每個人態度表明，避免黨徵召的時候自己不要，「我已經講過200遍以上，如果黨需要我，再困難的地方我都會為黨出征」。