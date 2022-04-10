苗栗本土+2！確診者7處足跡看這 這天早上搭高鐵北上
中央流行疫情指揮中心今（10）日表示，國內新增431例本土個案，其中苗栗有2名確診者，苗栗縣政府表示，兩名個案案號列27504、27505，啟動疫調、匡列及採檢，足跡分佈主要在南庄鄉、竹南鎮為活動範圍，並公佈苗栗縣確診者7處公共場所足跡，其中1人（案2660）曾搭乘高鐵508車次從苗栗北上到台北。
苗栗縣政府指出，案號27505：為女性50歲，CT值 19.7，於南庄鄉種植木耳，4月3日有北部確診者足跡重疊，曾於4月7日至南庄衛生所就醫，4月9日個案自行使用居家快篩呈現陽性後，於當日晚上8點通知南庄衛生所，經PCR採檢後報告為陽性確診，已於醫院收治；案號27504為男性66歲，CT值33.6，為昨(4月9日)下午自行前往慈祐醫院社區PCR篩檢，於今日早上6點醫院通報，經疫調有到南部參加同學告別式時與外縣市確診個案有接觸史。
苗栗縣衛生局已啟動疫調、匡列及採檢，匡列案號27504外地工作家人1人，已轉介當地衛生局處理後續防疫工作，並將其所涉之公共場域已清消。另外在外縣市確診者部分，案26600在4月5日有在三義鄉勝興村活動範圍、4月6日有至後龍鎮搭乘苗栗高鐵；另一案27374在4月5日有在銅鑼鄉、苗栗市活動。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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